Погода зіпсується / © pixabay.com

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Сьогодні, 4 квітня, погода потішить українців теплом, але недовго, бо знову сунуть холоди.

Коли знову доведеться натягувати шапки — дивіться на ТСН.ua

Зокрема, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує у п’ятницю, 4 квітня, на всій території України малохмарну погоду, без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+7 °С, вдень +13…+18 °С.

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А синоптикиня Наталя Діденко називає 4 квітня в Києві метеорологічним all inclusive, адже буде сухо, тепло, пташки співатимуть, дерева квітнутимуть, весна радуватиме. А може, когось також радуватиме і прийдешній холод та сніг, проте це вже дуже на любителя.

У суботу, 5 квітня, в Києві температура повітря різко знизиться до +6+9 градусів, а в неділю в столиці є ймовірність снігу та сильного вітру. Такі різкі коливання погоди можуть негативно вплинути на людей із серцево-судинними недугами, будьте уважнішими до себе та особливо ваших старших.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що погода в Україні на Великдень, 20 квітня 2025 року, обіцяє бути досить комфортною, хоча з певними погодними нюансами. За тиждень до свята буде прохолодно.