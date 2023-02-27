У підприємиці із Дніпропетровщини сини 19 і 22 років подалися на фронт, а вона взялася за оснащення бійців

Для захисту України вона віддала найдорожче - двох синів. Хлопці, меншому з яких нещодавно виповнилось 19, а другому - 22 - на передовій від квітня минулого року, їхня ж мама поринула у волонтерство. Лілія Лях успішна підприємиця з Дніпропетровщини вже на третій день великої війни взялась допомагати українській армії. Відтоді разом з командою відправили у зону бойових дій десятки автомобілів, швидкі із обладнанням та сотні бронежилетів, йдеться в ТСН.

Волонтерська команда підприємиці з Томаківки Лілії Лях, щодня отримує запити від військових - закупівлю і ремонт автівок для ЗСУ поставили на потік, роблять усе від ТО до фарбування. Що таке передова, Лілія добре знає і тут у тилу, бо на фронті пліч-о-пліч воюють двоє її синів. Один навчався у Польщі, другий - успішний спортсмен.

“Від перших днів вони пішли на блокпости будувати, понад 600 коктейлів “зварили”. Я щодня просила, хлопці тільки не йдіть, ви ще молоді, ви встигнете, а вони сказали: “Мама, або ти проснешься і не знатимеш де ми, або ти по-доброму… Ми йдем куди хочемо”, і пішли…”, - пригадує жінка.

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Тепер звідти, разом із побратимами шлють мамі жартівливі запити на гуманітарку. “Висіли мої трухани сушились на парканчику, міна продірявила їх, останні нормальні трухани посікло, так що мені треба волонтерська допомога”, - сміються в повідомленнях сини.

Перше, що почали виготовляти на початку війни, були бронежелети. Тканину для них закуповували у Туреччині, плити варили із ресор. Врешті розрослися до двох цехів із виготовлення засобів захисту. “Москвичовські прострілювались, волговські прострілювались. Почали ЗІЛ, КАМАЗ, ПТС-прицеп, не прострілюються, важкі, 14 кілорам комплект, але дуже надійні. Вже 12 чоловік, які відзвонилися, то дружини, то самі військові, “я живий, бо я був в вашому бронежелеті.””, - розповідає волонтерка.

Нині ж мають ще й чималий склад з продуктами, ліками, одягом. Об’єднали навколо себе чи не увесь район, йде допомога і з-за кордону. Усе це сортують та сотнями ящиків відправляють хлопцям на передову.

Волонтерський осередок цієї команди завішаний прапорами з підписами військових, у вазах букети від хлопців, бо допомагають вже доброму десятку бригад з усієї України. Сили періодично вичерпуються, зізнається Лілія Лях, однак повертає їх віра, що у перемозі України буде і частинка їхньої праці.

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