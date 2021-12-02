У підвалі багатоповерхівки в Харкові виявили десятки кілограмів пороху і гранату

Суміш була готова до вжитку
20 кг пороху та гранату знайшли у підвалі житлового будинку у Харкові, але скільки там пролежав боєприпас невідомо.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
На небезпечну схованку натрапила жителька будинку, яка вирішила розібрати мотлох, аби звільнити підвал. Під час прибирання знайшла контейнер з невідомою сумішшю і ящик з гранатою. Одразу викликала рятувальників.
Сапери кажуть, то готовий до використання порох та граната РГД-5, але без контакту з вогнем вибуху не сталося б. Проте небезпечну знахідку все одно вивезли на підривний майданчик для ліквідації.
Хто і навіщо сховав її у підвалі багатоповерхівки, з’ясовують слідчі.
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