У підвалі багатоповерхівки в Харкові виявили десятки кілограмів пороху і гранату

У підвалі багатоповерхівки в Харкові виявили десятки кілограмів пороху і гранату

Суміш була готова до вжитку

20 кг пороху та гранату знайшли у підвалі житлового будинку у Харкові, але скільки там пролежав боєприпас невідомо.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

На небезпечну схованку натрапила жителька будинку, яка вирішила розібрати мотлох, аби звільнити підвал. Під час прибирання знайшла контейнер з невідомою сумішшю і ящик з гранатою. Одразу викликала рятувальників.

Сапери кажуть, то готовий до використання порох та граната РГД-5, але без контакту з вогнем вибуху не сталося б. Проте небезпечну знахідку все одно вивезли на підривний майданчик для ліквідації.

Хто і навіщо сховав її у підвалі багатоповерхівки, з’ясовують слідчі.

Новини Харкова: у підвалі житлового будинку знайшли боєприпас і 20 кг пороху

Читайте також:

ЗСУ проводять військові тренування важкої артилерії на межі з тимчасово окупованою територією Криму

У Харківській області авто на зебрі на смерть збило одразу двох жінок

Лупцював на очах у всього класу: у Кіровоградській області 8-класник побив дівчину (відео 18+)