У Південній Кореї — найглибша за останні роки політична криза: усе, що відомо

Північна Корея провела випробування балістичної ракети в той самий час, коли у Південній Кореї з візитом перебував держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який заявив: цей запуск — нагадування про необхідність поглибленої співпраці Вашингтона з Південною Кореєю та Японією, аби стримувати знахабнілий авторитарний режим.

Але в Південній Кореї нині найглибша за останні роки політична криза. Про те, як фактично на очах у Блінкена марно намагалися заарештувати корейського президента Юн Сук Йоля, кореспондентка ТСН Яна Слєсарчук розповіла далі.

На переговори з виконувачем обов'язків президента Чхве Сан Моком держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заходить саме тоді, коли спливають останні часи дії ордеру на арешт президента. Заарештувати відстороненого від влади імпічментом Юн Сук Йоля вимагало бюро розслідування корупції — у відповідь на те, що той відмовився з'являтися на допит у справі про державну зраду.

У Південній Кореї найглибша за останні роки політична криза / Скриншот із відео ТСН

На дорозі до президентської резиденції від п'ятниці протестують його прибічники, навпроти них збираються його супротивники. А його охорона заявляє — Юн Сук Йоль все ще президент. Ніхто не має права його заарештовувати.

“Президентська служба безпеки не має наміру втручатися в роботу правоохоронних та слідчих органів. Однак, хоча президентові Юн Сук Йолю оголосили імпічмент у парламенті, він все ще президент цієї країни, обраний її громадянами. Отже йому надається відповідна охорона, згідно із законом”, — каже голова президентської охорони Парк Чон Чжун.

У Південній Кореї найглибша за останні роки політична криза / Скриншот із відео ТСН

Юн Сук Йоля усунули від влади через спробу оголосити воєнний стан у Південній Кореї — ні з ким не узгоджений, не мотивований нічим, окрім бажання приборкати опозицію, яка після останніх виборів, об'єднавшись, здатна збирати більшість голосів у парламенті. Відправити його у відставку змогли лише з другої спроби, далі — вже наступний імпічмент за кілька днів оголосили його наступникові Хан Док Су за відмову призначати суддів до Конституційного суду, яку вважали спробою допомогти колишньому президентові уникнути арешту. І ось тепер поліція, якій після протистояння з президентською охороною передали прохання провести арешт Юн Сук Йоля оголошує — поки що не робитиме цього.

“Сьогодні о 7 ранку ми отримали офіційний запит на проведення арешту і обшуку. На внутрішній юридичній нараді з приводу цього запиту було встановлено, що запит від бюро розслідування корупції містить у собі легальні суперечності”, — каже заступник голови спеціальної слідчої групи Південної Кореї Бек Дон Хьом.

У Південній Кореї найглибша за останні роки політична криза / Скриншот із відео ТСН

Пресконференцію зі своїм південно-корейським колегою держсекретар Блінкен проводить ще й у річницю штурму Капітолію, до якого підбурював 4 роки тому Дональд Трамп. Сьогодні його будуть у тому ж таки Капітолії затверджувати президентом вдруге.

“Останні тижні корейська демократія переживає випробування. Так само, як не раз в своїй історії переживала і американська демократія. Але Сполучені Штати мають повну впевненість в південно-корейських інститутах влади. Ми віримо, що Південна Корея, як одна з лідерок світової демократії, діятиме у повній відповідності до конституції і правових норм”, — каже Ентоні Блінкен.

Цікаво, що в групі підтримки відстороненого від влади Юн Сук Йоля популярне гасло "Стоп зе Стіл" ("Зупиніть крадіжку"). Це — одне з гасел команди Трампа, саме під ним його прихильники йшли штурмувати Капітолій, повіривши неправдивій інформації про те, що насправді переміг Трамп, а результатами виборів просто зманіпулювали.

Багато хто в Сеулі вірить — тільки-но Трамп повернеться до влади, він натисне на кого треба, аби Юн Сук Йолю дозволили повернутися до виконання президентських обов'язків. Це тільки поглиблює політичну кризу в країні. Держсекретар Блінкен, каденція якого добігає кінця, нагадує про загрозу на північному кордоні Південної Кореї, яка дедалі тісніше пов'язана з російською війною в Україні.

“В останній тиждень грудня в Курській області було вбито і поранено понад 1000 північних корейців. Це наслідок російської спроби перекроїти кордони суверенної держави, України. Зробити це силоміць. І свідчення щораз більшої загрози від посилення кооперації між ревізіоністськими авторитарними режимами в Москві та Пхеньяні. Але це дорога в два боки. Північна Корея вже дістає з Росії військове обладнання і тренування. У нас є причини вважати, що Москва має намір ділитися з Пхеньяном високими космічними та супутниковими технологіями”, — каже Ентоні Блінкен.

Досі Південна Корея відмовлялася постачати Україні летальну зброю, зокрема й через побоювання перетворити Росію на свого ворога. Раніше МЗС Росії відверто погрожувало Південній Кореї, цитую, “наслідками для безпеки”, якщо вона відправить зброю Україні. Ситуація змінюється, але реагувати на неї в Сеулі нема кому. Зараз ключовий американський союзник на сході, одна з передових економік світу, паралізована внутрішньою кризою і залишиться такою на найближчі тижні. Антикорупційне бюро звернулося до суду з проханням подовжити термін строку дії ордеру на арешт Юн Сук Йоля, який спливає за дві години — опівночі за місцевим часом.

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