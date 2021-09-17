У Північній Кореї показали відео запуску балістичної ракети з потяга

У Північній Кореї показали відео запуску балістичної ракети з потяга

У КНДР стверджують, що ракета вразила навчальну ціль в Японському морі на відстані 800 км.

Північна Корея запустила балістичну ракету за допомогою залізничного комплексу. А відео запуску показала світові.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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На відеокадрах можна побачити, як потяг виїжджає з гірського тунелю, дах вагона розкривається і звідти з'являється ракета. Пхеньян заявляє, що його солдати двічі поцілили у навчальну ціль в Японському морі на відстані восьмисот кілометрів.

Чи так це насправді і чи був присутнім на запуску лідер країни Кім Чен Ин, поки що невідомо.

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