У погоді відбудуться зміни: прогноз від синоптиків на сьогодні, 20 березня

До України повертається тепла погода.

Чого очікувати українцям 20 березня і коли по-справжньому буде весна на дворі - дивіться на ТСН.ua

Потепління - вже на порозі прогнозує синоптикиня Наталя Діденко. Сьогодні, 20 березня, в Україні температура повітря впродовж дня підвищиться до +9+13 градусів.

Водночас синоптикиня зазначає, що свіжіше повітря ще затримається у східних областях України. Опадів не передбачається. Вітер нарешті вгомониться і його північно-західні та західні пориви будуть у четвер мінімальними.

У Києві День весняного рівнодення буде сонячним. Вітер північно-західний, слабкий.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач у коментарі "Главреду" розповів, якою буде погода в березні, квітні та навіть у травні. Друга декада березня, за словами Деркача, буде теплішою, але опадів буде дуже мало. Вночі ще буде можливий невеликий "мінус", але більше як виняток. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть "плюс", інколи навіть перетинаючи позначку в +10°C.

А ось третя декада березня почнеться з похолодання. Не виключені дощі середньої сили, іноді навіть зі снігом. У другій половині цієї десятиденки опади ослабнуть, хоча західні вітри ще принесуть трохи вологи. Тож температура хоч і зросте, але очікувати стабільного тепла не варто.

Синоптик каже, що й у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла. Один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних дні, та ще й з опадами. Так триватиме практично до кінця цієї десятиденки.

Друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень – помірний "плюс".

Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

Третя декада квітня буде такою ж теплою, але далі температура повітря трохи знизиться. Пройдуть короткострокові опади. За словами Деркача навіть початок травня також не принесе справжнього тепла.

Підвищення температури повітря очікується тільки до кінця першої десятиденки травня.

Раніше ми писали про те, що чотири області України накрила пилова буря та сильний вітер, з поривами до 20 м/с.

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