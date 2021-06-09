Звістка про загибель першокласника шокувала місто.

Поліція розшукує вбивць 8-річного школяра у Дніпропетровській області. Хлопець зник у Покрові ще тиждень тому, але тіло його знайшли лише напередодні у закинутому каналізаційному колекторі. Правоохоронці допитали його маму, проте так і не з'ясували, чому вона прийшла по допомогу лише за 4 дні після зникнення хлопця.

Що сталося у Покрові - у матеріалі ТСН.19:30.

Також читайте Посварилися через телевізор: в Миколаєві чоловік вбив власного батька і викинув тіло у річку

8-річний Ібрагім Огли, каже директорка школи, вчився у звичайному класі, але мав особливі потреби. В хлопця були проблеми з дикцією та поведінкою. Утім, за рік навчання жодних скандалів за участі Ібрагіма не було. Навпаки, запевняє керівниця закладу, хлопець навчався старанно та не пропускав уроки.

Те, що хлопець зник, у школі дізналися як і всі - 6 червня. Хоча насправді хлопець вийшов з дому і не повернувся ще за 4 дні до цього. Чому мати так довго тягнула із зверненням до поліції - наразі невідомо.

"У поліцейських теж є безліч питань до цього. Ми володіємо інформацією, що матір зловживає алкогольними напоями – можливо це є причиною того, що вона звернулась до поліції згодом. Зараз відпрацьовуємо всі версії", - зазначила речниця Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.



Тіло хлопчика кінологи виявили у покинутому каналізаційному колекторі. Звідси до квартири, де мешкав хлопець, трохи більше сотні метрів. Утім, правоохоронці обшукували цю місцину ледь не в останню чергу.

Новини України: у Покрові шукають вбивцю 8-річного школяра, тіло якого знайшли в колекторі

Як стало відомо з власних джерел – сталося так, бо мати Ібрагіма запевнила копів, що перевірила вже і закинуту будівлю поруч з житлом, і сам колектор. Коли ж собаки взяли слід і привели кінологів до каналізаційних мереж - ті побачили, що тіло дитини засипане шаром сміття. Вочевидь, аби приховати. Сусіди родини кажуть: в останні місяці маму з хлопцем майже не бачили.

Нині мами хлопця вдома теж немає, після допиту у поліції вона сюди вже не поверталася. Сусіди кажуть, 33-річна річна жінка не працює і зловживає алкоголем. До неї часто приходять гості і майже щоразу це закінчується бійкою та приїздом патрульних. Втім, про те, що хлопець росте в неналежних умовах - до соцслужб жоден з сусідів не скаржився.

Слідів насильницької смерті на тілі хлопчика немає, відтак – що спричинило його загибель стане відомо лише після проведення всіх експертиз. У поліції справу вже розслідують як вбивство.

Нагадаємо, у Лубенському районі Полтавської області батько жорстоко вбив свого 6-місячного сина. Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі, проте він оскаржував це рішення в апеляційному суді Полтави.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання