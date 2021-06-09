У Покрові знайшли мертвим 8-річного хлопчика: з'явилися нові подробиці

У мерії кажуть, що сім'я ніколи не перебувала на обліку у соціальних служб.

Сім'я 8-річного Ібрагіма Огли, тіло якого 8 червня знайшли в колекторі недалеко від будинку в Покрові Дніпропетровської області, ніколи не перебувала на обліку в соціальній службі.

Про це ТСН.ua повідомив мер міста Покров Олександр Шаповал.



Наразі тіло дитини перебуває на судово-медичній експертизі. Водночас правоохоронці продовжують здійснювати слідчі дії і встановлювати причини смерті дитини.



Відомо, що мама хлопчика повідомила про його зникнення лише через чотири дні. З чим це пов'язано, невідомо. Хлопчик зник ще 2 червня, коли вдень пішов гуляти на майданчик.

Міський голова Покрова каже, що сім'я дитини ніколи не стояла на обліку у соціальних служб.



"Наскільки мені відомо, ця сім'я не перебувала на обліку, як неблагополучна. Всі питання щодо прощання з дитиною ми взяли на себе за рахунок міського бюджету та благодійних пожертвувань. Коли саме відбудеться прощання, зараз невідомо, тому ще триває слідство", — розповів ТСН.ua міський голова Покрова Олександр Шаповал.



Своєю чергою користувачі Мережі, які нібито знайомі з батьками Ібрагіма, стверджують, що з мамою хлопчика у деяких з них нерідко виникали сварки.

Я з нею не один раз скандалила.

Я добре знаю Ібрагіма. Він відвідував наш дитячий сад. Жебракував ще 5-річною дитиною.

Я знаю цю сім'ю. Не дуже слідкували.

В обласному главку поліції подробиці смерті Ібрагіма поки не розголошують. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство") КК України.



Нагадаємо, що тіло дитини знайшли кінологи в одному з колекторів. Попередньо, на тілі слідів насильницької смерті не виявили.

Тіло дитини дістали із люку, який розташований зовсім поряд із будинком, де мешкав хлопчик. Довгий час його залишали на місці трагедії, чекали слідчу групу і маму дитини, яка досі не з’явилась.

Вдалося знайти тіло хлопчика за допомогою собаки, який взяв слід. Тож кажуть, що на момент, коли дитину почали шукати із собаками, він був ще живий.

Новини України: у місті Покров хлопчика, який зник тиждень тому, знайшли мертвим в колекторі

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