У пологовому в Білій Церкві померла вагітна з ненародженою дитиною: рідні ошелешені діями лікарів та умовами (фото)

У Білоцерківському пологовому будинку на сьомому місяці вагітності померла жінка разом із ненародженою дитиною. Марина Ситнікова потрапила до медзакладу через підвищений тиск та задишку. Лікарі запевняли, що все добре і обіцяли виписати вагітну. Рідні звинувачують їх у недбалості та вимагають покарати винних. Поліція розпочала розслідування.

Трагедія у пологовому сталася 2 жовтня. Сестра померлої Ірина Григор у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що Марину поклали до лікарні 27 вересня. Вона пролежала там менше тижня.

Вагітність протікала нормально

“Сестра моя була на сьомому місяці вагітності. Їй було 38 років. Вагітність протікала нормально. Буквально перед тим, як потрапити до лікарні, у неї з’явилася задишка, стрибав тиск, було прискорене серцебиття. Вона на це жалілася, що погано себе почуває”, – каже Ірина.

Жінка була на обліку в приватній клініці. Коли відчула, що їй важко дихати, відразу сходила на прийом до свого терапевта. Вагітній виписали пігулки, однак самопочуття не покращилось. Одного дня жінці раптово стало зле: німіла рука, обличчя, пливло перед очима.

Рідні звинувачують лікарів у смерті Марини / Фото надала сестра жінки

“Я прийшла до них, заходжу, а вона мені каже: “Уявляєш, я сиділа щойно, відписувала по роботі, і такі сірі плями з’явилися перед очима”. А потім, каже, повернулася, дивиться і ніби перестає бачити Максима, чоловіка свого. Заніміла ліва рука. Це буквально за хвилину це все. Почало терпнути біля губи. Ми вирішили викликати швидку”, – згадує сестра Марини.

Медики зробили кардіограму, яка показала тахікардію, тиск був високий, а пульс прискорений. Рідним пояснили, що таке трапляється у вагітних і запропонували поїхати до лікарні. Вони відмовилися, однак через хвилювання одразу вирушили до медзакладу самостійно. Вагітну госпіталізували до Білоцерківського пологового.

Обіцяли виписати, коли зможе дійти до туалету в кінці коридору

Весь час, поки вагітна лежала в лікарні, у неї було погане самопочуття, їй було важко дихати та ходити. Жінка не могла самостійно дійти від палати до туалету, розташованого в кінці коридору.

“Виходила вона до нас, ледве доходила, ми в коридорі її чекали, навіть не на нижньому поверсі. Лікарі пояснювали, що в неї просто йде якась стурбованість зсередини, що нічого такого немає. Що вони тиск їй нормалізували. Була задишка нібито через те, що плід росте і може її давати. Її лікарка казала: “Я вас відпущу додому тоді, коли ви дойдете до туалету в кінці коридору”. Вона соромилася ходити на відро, але їй важко було йти”, – розповідає Ірина.

Сестра стверджує, поки Марина лежала у відділенні, їй жодного разу не зробили кардіограму чи будь-яких інших обстежень. У пологовому вагітній не дозволяли користуватися душем, який розташований на поверсі, а рідних не пускали до палати.

“Покупатися не можна було. Вона хотіла, але їй сказали, що це душ для медперсоналу. Одного разу Максим взяв миску, постіль, одяг і поїхали туди з наміром, що я зайду до палати. Я взяла вдома все, що в мене було: шапку, маску, бахіли. Зайшла до неї в палату в халаті, набрала води, ми помили її. Коли я пішла винести відро, слідом за мною зайшла медсестра і сказала, що це “одноразова акція, давайте всі на вихід”, – розповідає сестра Марини.

Рідним не повідомили про смерть жінки з дитиною

Напередодні трагедії до вагітної приїхав чоловік. Марина попросила, щоб він заплатив за одномісну палату, яка звільнилася у відділенні. Жінка пояснила, що там є окремий туалет, у загальній палаті їй важко та незручно.

“Максим допоміг розкласти їй речі і вона залишилася в цій одномісній палаті. Він з нею переписувався цілий цей вечір. Але все одно ми відчували, що вона була стурбована, налякана. Коли Максим рано прокинувся, він телефонував до неї, але телефон був вимкнений, вона не відповідала ніде. Він поїхав до лікарні. Коли піднявся на поверх, попросив покликати Ситнікову з 12-ї палати, а вони говорять, що її немає. Він каже, подумав, що вона вже народжує”, – розповідає Ірина.

Пара чекала на донечку / Фото надала сестра Марини

У відділенні чоловіку вагітної пояснили, що її перевели на п’ятий поверх і відправили туди з питаннями. Поки піднімався, медики зателефонували й попросили спуститися до головного лікаря. У кабінеті ж повідомили, що дружина з дитиною з невідомих причин померли.

“Він спитав, що сталося. А вони кажуть, що не знають: “Ми не знаємо, що трапилося, трапилася трагедія. Лікар мені пояснив, що це могло з нею трапитися вдома, надворі, на дитячому майданчику. На що я пояснила йому, що вона була у них, під їхнім наглядом. Якщо ви бачили, що їй важко, чого ви знімаєте з себе відповідальність, чого ви не відправляєте її в Київ. Чому ви не передзвонили до рідних і не сказали?” – каже Ірина.

Лікарів звинувачують у недбалості

Розтин показав, що вагітна померла від флебіту та тромбофлебіту нижніх кінцівок. Рідні Марини звинувачують лікарів Білоцерківського пологового у недбалості. За їхніми словами, вони не зробили нічого, аби врятувати жінку та семимісячну дитину.

“Дуже болить у нас. Лікарі досі всі працюють, вони на своїх посадах. Я хочу, щоб винні були покарані. Тому що вони бачили її стан, бачили, що з нею відбувається, скільки їй років і на якому місяці вона вагітності. Це халатність лікарів”, – каже сестра померлої.

Марині було 38 років / Фото надала сестра жінки

Ірина вважає, медики у відділенні чекали, поки рідні заплатять кошти, щоб перебувати в нормальних умовах та мати змогу хоча б помитися.

“Коли лікар каже ”дійдеш до туалету – ми тебе випишемо додому”, коли в лікарні тобі не дають користуватися душем, у мене складається враження, що за нього треба заплатити кошти. У нас зараз немає ніякої пандемії. Я коли зайшла до лікарні, була одягнена повністю, але мене виганяли. Коли вона лежала під крапельницею, в неї не була помита тарілка. Прийшла до неї роздатниця і не насипала їсти, тому що в неї не був помитий посуд. Вони навіть тарілку їй не помили. Як це називається? Треба платити в карман?” – каже жінка.

Що кажуть у пологовому

Головний лікар Білоцерківського пологового Юрій Кух публічно прокоментував трагедію в медзакладі. Він повідомив, що ініціював внутрішнє розслідування та сприятиме слідству.

“Приношу щирі співчуття родині та близьким. За фактом того, що відбулося, правоохоронні органи проводять розслідування. Я, як керівник підприємства, хочу наголосити: я особисто всебічно сприятиму органам слідства, аби подібна трагедія не повторилася більше ніколи. Крім того, за моєю ініціативою проводиться внутрішнє розслідування. У разі виявлення будь-яких порушень протоколу лікування виправдань не буде нікому”, – сказав Юрій Кух.

Ми намагалися зв'язатися з лікарями Білоцерківського пологового, але за вказаними телефонами на сайті медзакладу ніхто не відповідає.

У поліції відкрили кримінальне провадження

Як повідомили сайту ТСН.ua у поліції Київської області, за фактом смерті вагітної жінки правоохоронці розпочали досудове розслідування за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України.

“Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини збирають всю наявну інформацію для повного та об’єктивного розслідування у кримінальному провадженні”, – зазначила речниця поліції Яна Єрмоленко.

Призначено відповідні експертизи, правоохоронці чекають на результати.

Нагадаємо, що це не перша трагедія у Білоцерківському пологовому. Раніше там померла молода жінка з дитиною в утробі. У пологовий Ангеліну чоловік привіз на початку переймів. Там вона пробула майже добу. Чоловіка до неї не пускали і запевняли, що з породіллю все гаразд. А вже на ранок рідних повідомили про раптову смерть жінки.

Читайте також: