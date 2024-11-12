У полоні говорили, що "на заході України вже російські паспорти": військовий шокував розповідями

Звільнений з російського полону "азовець" Арн розповів, що росіяни їм розповідали про те, що "Україна вже впала", проте захисники у це не вірили.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Марічці Падалко.

Військовий розповів, що окупанти намагались "зламати" захисників України, які потрапили до полону.

"Нам казали, що Київ вже давно впав, Харківщину вже взяли. На території західної України вже роздають російські паспорти. Ми розуміємо, що це все брехня, тому що Україна гідно зустріла противника в 2022 році, але Україна воює проти такої сильної держави. Ми розуміли, що Україна не впала, бо якби впала, з нами б уже по-іншому говорили у полоні. Нас просто намагались зламати, знищити, як особистість", - сказав він.

Нагадаємо, Арн, який є корінним жителем Маріуполя, потрапив до російського полону та розповів, що його здивувало в після звільнення.

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