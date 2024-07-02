У Польщі діти можуть навчатись в українській школі: які умови і як її вдалось відкрити

Перша українська школа у Польщі від фундації "Незламна Україна" цьогоріч випустила 162 одинадцятикласників. А перших учнів-воєнних біженців ця школа прийняла на шостий тиждень повномасштабного вторгнення. Нині вона претендує на звання найкращої школи премії The World’s Best School Prize 2024 у категорії "Подолання труднощів".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Наталки Волосацької.

Діти у Польщі два роки вони провчилися в українській школі і українською мовою. Файл 828QM5FR СНХ. 5.12.12 Вікторія Легейда – одинадцятикласниця

"Це можливість за кордоном навчатися за тими стандартами, за якими ми звикли. Як для мене, як для випускниці, це суперважливо, тому я маю змогу станцювати той самий вальс і отримати атестат від чудової школи в чудовій компанії", - каже Вікторія Легейда, одинадцятикласниця.

Школа у Польщі

Вікторія з Полтави. Вона приїхала до Варшави влітку 2022, після того, як закінчила дев’ятий клас

"Для мене це стало вже рідною домівкою, вже рідні вчителі, діти, друзі, знайомі. Також дуже хочу подякувати вчителям, тому що те, що вони знаходяться з різних регіонів України, робить цю школу незвиклою і чимось рідною, тому що кожен може поділитися своїм досвідом з іншими", - каже Марк Оверко, десятикласник.

Марк та Вікторія

Марк опинився у Польщі в перші тижні повномасштабного вторгнення, виїхавши з окупованого Маріуполя. Його школа переїхала до Києва, але хлопець вирішив вчитися офлайн у Варшаві. Його дім знищила війна.

"Це було дуже страшно, я сидів у підвалі 15 днів, не передати словами, навіть ворогу не побажаєш, але ці події роблять нас сильнішими, дають нам теж досвід і інший погляд на весь світ", - каже хлопець.

Віка вже склала національний мультипредметний тест і планує вступати до польського і українського вишів. Своє майбутнє вона бачить на Батьківщині.

"Після закінчення війни, я впевнена, що я повернутися і буду допомагати якось відбудовувати нашу країну, тому що реально важливо, і ми саме та молодь, яка спроможна буде це робити", - каже випускниця.

Перша українська школа у Варшаві почала працювали на шостий тиждень повномасштабного вторгнення. Тоді її учнями було кілька десятків дітей. Згодом школу відкрили у Кракові та Вроцлаві. Нині загалом там навчається 1600 учнів, які рятувалися від війни. Вчителі – теж воєнні біженці.

У Польщі діти навчаються в українській школі

Перший рік, завдяки спонсорам, навчання у Першій українській школі було безкоштовним, зараз допомоги немає, тож батьки платять 800 злотих у місяць. Тривалий пошук приміщення, отримання ліцензій – це головні труднощі з якими зіткнулася Перша українська школа. Новий виклик – польський уряд зобов’язав усіх українських дітей ходити до польських шкіл. Для цього українська школа має отримати ліцензію або ж підписати партнерство з польською школою. Тут про це вже подбали і з першого вересня учні будуть зараховані до польської системи освіти.

"Тобто, скажімо так, це буде така школа перехідна для того, щоб діти, які з наступного можливо навчального року захочуть перейти виключно в польську школу або поїхати в Україну, щоб нічого не витрачали, мали і польські і українські документи, мали високий рівень польської мови, були обізнані в історії і літературі Польщі і разом з тим виконували свій шкільний обовʼязок у відповідності до чинного польського законодавства", - каже Вікторія Гнап – засновниця Першої української школи.

Зараз у них чотири години польської, а з першого вересня, згідно з нововведенням уряду – буде ще більше. У молодшій школі так само.

Можливість навчатися українською – це мінус один стрес для дітей – каже вчителька польської Валерія. Вона за фахом психолог, дев’ять років тому приїхала з Луганщини до Польщі і сама пережила важкі моменти адаптації.

"Можу впевнено сказати, що з цією проблемою зіткнулося дуже багато українських дітей через відсутність правильної адаптації, через дуже швидку і нестабільну адаптацію, тому українська школа, українське середовище дуже допомагає учням зорієнтуватися, знайти своє коло спілкування", - каже Валерія Дяченко – вчителька польської мови.

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