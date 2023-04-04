У Польщі на Зеленського може чекати неприємний сюрприз: хто погрожує зірвати візит

Володимир Зеленський їде до Польщі. Туди український президент прибуде в середу. Нині сусіди вживають серйозних заходів безпеки за участю розвідки, аби уникнути провокацій, йдеться в ТСН.

Це візит без таємниць - одноденна поїздка Володимира Зеленського почнеться із президентского палацу, де на внутрішньому подвір’ї відбудеться урочиста церемонія привітання. Разом з Зеленським приїде і перша леді.

У Варшаві візит Зеленського називають символічним. Він приїжджає офіційно і що цікаво, що це анонсується, бо усі попередні закордонні візити українського президента тримали до останнього у суворій таємниці. Голова канцелярії президента Польщі запевнила, що усі спеціальні служби належним чином підготовлені до організації такого візиту. Всі відомства, в тому числі розвідка працюють на найвищому рівні відданості.

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Програму візиту ще офіційний не оприлюднили, але точно відомо що буде зустріч у форматі віч на віч з Анджеєм Дудою, з прем’єром Матеушем Моравециким. Також будуть переговори у форматі делегацій двох країн.

Перелік тем, які планують обговорити, широкий - питання безпеки, подальшої підтримки України, говоритимуть про передачу наступних бойових одиниць авіації. Розмовлятимуть про відбудову України, економічне співробітництво, політичні та історичні питання і питання сільського господарства, зокрема перевезення українського зерна через Польщу. Це питання для польських фермерів дуже болюче. І саме вони можуть додати ложку дьогтю до візиту Зеленського. Тутешні фермери погрожують зірвати візит українського президента. Вони виступають проти імпорту українського зерна в країну, який демпінгує ціни на шкоду фермерам.

Після офіційних зустрічей у президентському палаці Володимир Зеленський зустрінеться з українцями і поляками у Королівському замку.

Варшава стане п'ятою столицею, яку відвідає український президент від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наразі Володимир Зеленський побував у Вашингтоні, Лондоні, Парижі та Брюсселі. Візит до Польщі трохи інший, бо має публічний характер - зауважують у канцелярії польського президента.

Польща найближчий і найвідданіший партнер України. Країна першою передала нам сучасні танки “Леопард 2”. Також Польща стала першою країною, яка надала бойову авіацію. Буквальна напередодні керівник офісу міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач повідомив, що МІГ-29 вже в Україні і це була передача першої частини літаків.

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