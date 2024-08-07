У Польщі померла 26-річна українка: тіло тримають у морзі і не віддають рідним без грошей

У Польщі від раку померла 26-річна українка Марина Остапчук. Разом із багатодітною сестрою вона виїхала за кордон, тікаючи від повномасштабної війни. Тіло померлої тримають у морзі і не віддають для поховання рідним без грошей. Сума, за словами сестри, непідйомна для родини.

Ольга Остапчук розповіла ТСН.ua, що разом із сестрою переїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії. Та допомагала доглядати п’ятьох дітей. Батьки Ольги й Марини померли, коли вони були дітьми. Їх виховувала бабуся, якої теж уже немає.

“Мені одній тяжко. Я працювала, а вона дивилася за дітьми. Через пів року помітила, що вона різко стала худнути і болів живіт. Ми звернулися до лікарні. Їй поставили страшний діагноз — рак матки. Хвороба почала дуже прогресувати”, — розповіла Ольга.

Жінка каже, не розуміла, що робити, коли сестра раптово померла за кордоном. Тоді знайшла в інтернеті компанію, яка надає міжнародні ритуальні послуги і послуги з еревезення померлих. Доправити тіло до України коштувало 1 900 євро (84,5 тисячі гривень).

За словами Ольги, сума непідйомна для родини, втім, у компанії пообіцяли допомогти зібрати кошти і відкрити збір. Як результат, опублікували номер рахунку на їхній сторінці у фейсбуку:

“Друзі, звертаємося до Вас із проханням. На жаль, дівчина не має батьків, лише стареньку бабуся і сестру, які проживають у селі Житомирської області і чекають на тіло дівчини. Можливо, хтось захоче допомогти з репатріацією. Дякуємо”.

Зібрати таким чином вдалося лише 20 злотих (200 гривень).

Марина померла 31 липня, однак сестра досі не може забрати її тіло. Згідно з договором, його не віддають, поки жінка не сплатить послуги за перевезення. Вона відкрила збір і просить небайдужих про допомогу. Зібрати залишилося 25 тисяч гривень.

Номер картки для допомоги: 5167 8032 6951 1429

Що робити, якщо рідні померли за кордоном

Багато українців виїхали з країни, тікаючи від повномасштабної війни. Коли трапляється смерть за кордоном, рідні та близькі померлого часто не знають, що робити далі, адже процес перевезення тіла не ростий.

Як діяти, якщо хтось із ваших рідних помер за кордоном, і куди звертатися, якщо ви не можете покрити витрати за власний рахунок, у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Хто може перевезти тіло до України та скільки це коштує

Згідно з чинним законодавством, відповідальність за репатріацію тіла та поховання померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого або його близьких родичів, зокрема чоловіка, дружину, батьків, дітей, сестру, брата, діда або бабу, онуків, правнуків чи інших осіб, які зобов’язалася поховати померлого.

За словами адвокатки, перед від’їздом за кордон варто придбати страхування для відшкодування витрат, пов’язаних із можливими надзвичайними обставинами за межами України, зокрема на випадок смерті. Тимчасове перебування або постійне проживання у країнах, зокрема, ЄС передбачає обов'язкове страхування.

“Отже, в таких випадках родичам померлого треба звернутися до страхової компанії та поцікавитися, чи покриває страхова витрати на репатріацію тіла в разі смерті застрахованої особи. Якщо немає страхування або страхової суми не вистачає на покриття всіх витрат, то родичі померлого самостійно забезпечують репатріацію тіла до України для поховання”, — розповіла Марина Бекало.

Перевезення тіла з країн Європи до України в міжнародних ритуальних фірмах коштує в межах 1 300-3 000 євро (58-134 тисячі гривень).

Чи можлива оплата коштом держави

В разі смерті громадянина України на території іноземної держави репатріація тіла може бути здійснена за сприяння консульської установи чи дипломатичного представництва України за кордоном.

Згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2012 р. № 651, якщо рідні не мають відповідних коштів на репатріацію тіла, закордонні дипломатичні установи та Міністерство закордонних справ можуть розглянути можливість відшкодування витрат відповідних послуг служб за рахунок державних коштів.

Які документи потрібні, якщо ви не може покрити витрати самостійно

Для цього родичі мають звернутися до дипломатичної установи з письмовою заявою і документально підтвердити неспроможність покриття таких витрат за власний рахунок, зокрема довідками про доходи найближчих родичів померлого — дружини, чоловіка, батьків, повнолітніх дітей, рідних братів, сестер, документами про склад сім’ї померлого, а також документами, які підтверджують родинний зв'язок родичів з померлою особою.

“Рішення про виділення державних коштів на оплату вартості репатріації тіла до України ухвалює керівник дипломатичної установи за погодженням з Міністерством закордонних справ. Оплата вартості таких послуг здійснюється після визначення найекономнішого варіанту шляхом порівняння цін на такі послуги, що склалися на ринку держави місцеперебування закордонної дипломатичної установи”, — розповіла адвокатка.

Нагадаємо, Польща попередила про тимчасові ускладнення руху через кордон з Україною: в чому причина.

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