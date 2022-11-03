У Польщі українка бігла 3 км за потягом з її дітьми: у поліції розповіли деталі інциденту

Поведінка українки, яка пробігла за поїздом у Польщі 3 км, залишилася для поліцейських незрозумілою.

З’явилися нові подробиці про українку, яка в Польщі бігла 3 кілометри за потягом, де перебували троє її дітей.

Як повідомив у коментарі ТСН.ua речник поліції міста Скаржиська-Каменна Ярослав Гвуздзь, жінці - 36 років, але її дії для правоохоронців залишилися незрозумілими. На запитання про те, чи вийшла жінка викурити цигарку, чи з іншої причини, речник поліції відповів: "Не встановлено, чому жінка вийшла з поїзду в той момент, коли її діти перебували у вагоні".

За його словами, під час відсутності жінки її діти перебували під опікою поліцейських.

"Вона дісталася до них іншим поїздом", - уточнив поліцейський.

За даними польських ЗМІ, дітям 5, 7 та 10 років. Родина їхала з Перемишля до Варшави.

Нагадаємо, за даними польських правоохоронців, жінка вийшла на перон та не встигла потрапити до потяга. Після цього українка побігла за потягом, подолавши шлях близько 3 км, доки на неї не звернула увагу місцева поліція.

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