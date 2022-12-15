У Польщі українських медиків навчають вивозити вертольотами поранених з поля бою: як це відбувається

У Варшаві на авіаційно-рятувальній базі розпочалася підготовка першої групи медиків з України. Їх навчатимуть повітряної евакуації цивільних і військових з поля бою та з зони бойових дій. Потягом десяти днів лікарі та фельдшери будуть опановувати дані щодо надання допомоги в повітрі. Такі тренінги організували з ініціативи двох перших леді - України та Польщі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.



Рятувати життя не тільки на землі, а й у повітрі. Десять українських лікарів та фельдшерів приїхали до Польщі здобувати новий досвід. Євген з Черкас каретою швидкої вивозив з прифронтовотих і деокупованих територій і цивільних і військових. Каже при потребі після навчання пересяде на гвинтокрил.

"Займаємося евакуацією пацієнтів із прифронтових ділянок - Херсонська область, Харківський напрямок, навчаємося, опановуємо нові знання. Перш за все це - професійний ріст, хочеться пізнати щось нове, щоб мати змогу допомогти людям, пацієнтам, постраждалим", - каже лікар медицини невідкладних станів з Черкас Євген Тищенко.

Зазначимо, що аеромедична евакуація в Україна запрацювала у 2021 у двох пілотних регіонах - Києві та Львові. Через війну польоти здійснюють рідко, кожен це таємна спецоперації, як-от: евакуація поранених після масштабного теракту у Вінниці в середині липня.

Українські лікарі "екстренки" навчатимуться у Польщі 10 днів. Спочатку теорія, тактична медицина. А потім реальне чергування на базах авіаційно рятувальної служби. Разом з польськими колегами будуть вилітати на виклики.

Ці тренінги це - перший етап, кажуть у МОЗ України. Уже скоро ще півсотні наших лікарів навчатимуться працювати в повітрі.

"Зараз під час війни є особлива потреба в такому терміновому транспортування пацієнтів, які мають реально великі ризики для життя і такі команди нам потрібні в кожному центрі екстреної медичної допомоги, тим паче що ми прямуємо в Євросоюз", - каже заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"Ми хочемо підтримати Україну на шляху до впровадження європейських стандартів служби медичної евакуації. Це процес, який триває багато років. Польща вже 10 років його реалізовує, бо це систематична закупівля гелікоптерів, навчання. Аеромедична евакуація це взірцем надання медичної допомоги і Україна інтегруючись з ЄС також впроваджує ці стандарти", - каже міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

За 10 місяців повномасштабного вторгення польські медики допомогли транспортувати у тому числі й авіацією дві тисячі дорослих та півтори тисячі онкохворих дітей до лікарень Польщі та інших європейських країн. І цей процес триває.

Нагадаємо, у Польщі запустили курс української мови для українців, які говорять російською і хочуть перейти на рідну мову.

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