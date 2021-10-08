У Польщі в родини з України передчасно народилось четверо синів: чому батька дітей можуть депортувати

У Польщі в родини з України передчасно народилось четверо синів: чому батька дітей можуть депортувати

Щороку лише у Вроцлаві дозвіл на проживання та роботу просять шістдесят тисяч українців.

Четверо маленьких братиків можуть розлучити із батьком. Йдеться про родину українців, у яких у Польщі народилася четверня. Діти з'явилися на світ передчасно і досі перебувають в інкубаторах. Тим часом їхнього тата можуть депортувати через проблеми з документами на роботу.

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Про це 8 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Вони не можуть надивитися на 4 своїх синів. Три близнюки однояйцеві, і один окремий. Адам, Алан, Кай - це близнюки, і Ной. Зізнаються, хоч про велику родину і мріяли, але й гадки не мали, що станеться це в одну мить.



"Це був шок, бо генетично ні в мене, ні в чоловіка в родині не було ні двійнят, ні трійнят, а тим більше - чотирьох", - каже багатодітна мама Марина Кучер.

"Велика сім’я - це велика радість, коли я дізнався, що я за один раз буду багатодітним батьком, я був в невеликому шоці", - каже багатодітний батько Олексій Кучер.

Пара перебралася до Польщі шість років тому. Оселилися у Вроцлаві, тут і одружилися. Марина – майстер манікюру, Олексій - працював на фірмі. За 4 роки після переїзду відкрив агенцію з працевлаштування і мав переоформити дозвіл на роботу. Але справа затягнулася.

"У мене були документи на перебування, я подав документи на дозвіл на роботу, я його чекаю, вже близько двох років, і досі не отримав", - каже багатодітний батько Олексій Кучер.

Новини світу: у Польщі четверню братів можуть розлучити з батьком

Але згорнути бізнес не міг, адже він з Мариною і її сином від першого шлюбу винаймають квартиру. Тож заробітку лише дружини на життя не вистачало. А потім вона завагітніла. Перед самим народженням четверні в агентство прийшли прикордонники.

"Перевіряли всіх моїх працівників, мене і мого партнера. Мені видали депортацію за те, шо в мене не було такого виду документу", - каже багатодітний батько Олексій Кучер.

А за кілька тижнів в Марини почалися передчасні пологи. Діти народилися на 8 місяці, тож їх лишили в інкубаторах, а маму виписали додому. Щоправда, дозволили щодня навідувати малюків.

"Я між цими боксами розриваюся, кожного хочу хоча б мізинчиком притулитися. Мамине серце дуже болить", - каже багатодітна мама Марина Кучер.

Найбільше тепер переживає, аби родину не розлучили.

"Мій чоловік - найбільша підтримка та допомога і мені реально дуже страшно залишитися з дітьми без підтримки", - каже багатодітна мама Марина Кучер.

На ситуацію родини вже звернула увагу місцева влада. Уповноважена мера Вроцлава у справах мігрантів просить воєводу втрутитися у справу.

"Я вітаю батьків та бажаю їм витривалості і сили. Сподіваюся, ми зможемо допомогти батькові уникнути загрози депортації", - каже Уповноважена мера Вроцлава у справах мігрантів Ольга Хребор.

"Я подав документи до воєводства, щоб Олексій міг залишитися в Польщі на гуманітарних правах, така можливість надається з огляду на сімейний стан", - каже адвокат Артур Желінський.

Щороку лише у Вроцлаві дозвіл на проживання та роботу просять шістдесят тисяч українців. Через таке навантаження, справи, які мали вирішитися за кілька місяців, розтягуються на роки. Аби допомогти родині ТСН звернулася з запитом до Міністерства закордонних справ, та відповіді наразі не отримала. Єдине, що втішає Олексія - через пандемію вимога залишити країну протягом 30 днів не діє. Тож він може лишатися з сім'єю принаймні до кінця карантину.

Нагадаємо, що у Кропивницькому народилася четверня - дівчатка. Сестри схожі одна на одну як дві краплі води. Однак батьки їх добре розрізняють. Кажуть, у кожної свій характер і навіть голос.

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