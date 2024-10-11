У Польщі визначили категорію українців, яких без жодних умов депортуватимуть: відео

Кого саме висилатимуть з Польщі до країн походження – в ексклюзиві TSN.UA.

Другого шансу не буде! У Польщі визначили категорію українців, яких без жодних умов будуть депортувати. Таким людям буде заборонено повторний в’їзд до Шенгенської зони на певний термін. Кого саме будуть висилати з Польщі до країн походження – в ексклюзиві TSN.UA.

Депортація іноземців

Прикордонна служба Польщі посилює заходи щодо іноземців які порушили закон. Після відбуття покарання таких осіб висилатимуть з Польщі до країн походження із забороною в’їзду до Шенгенської зони. Про це повідомляє місцеве видання inPoland. Йдеться про те, що іноземців, які, до прикладу, організували незаконний перетин кордону або ж керували транспортним засобом у стані сп’яніння, саджатимуть на літак до країни походження або відправлятимуть до центру для іноземців під охороною для подальшої депортації.

"Таким особам заборонятимуть в’їзд до країн Шенгену", – пише видання.

Як повідомили прикордонники, у багатьох іноземців, засуджених за ці злочини, закінчується термін відбування покарання. Швидкій депортації іноземців сприяє співпраця Прикордонної служби з виправними установами. Співробітники тюрем передають інформацію прикордонникам про кожного іноземця, який закінчує відбувати покарання. І хоча така практика існує давно, зараз прикордонники активніше взялися за іноземних порушників.

Депортуватимуть осіб з іноземним громадянством, які становлять загрозу державній безпеці, засуджених за діяльність у злочинному угрупованні та тих іноземців, які неодноразово порушували закон. Таким людям буде заборонено повторний в’їзд до Шенгенської зони на термін до 10 років.

До слова, минулого року понад 17 тисяч іноземців вчинили злочини в Польщі. Це майже на 2 з половиною тисячі більше порівняно з 2022 роком.

Щасливі власники документів

А тим часом українці з-за кордону діляться і хорошими новинами. Чоловікам, що підлягають призову, почали видавати паспорти. Про це розповідають щасливі власники документів.

Минуло майже пів року з часу, коли державне підприємство "Документ" призупинило видачу паспортів військовозобов’язаним чоловікам за кордоном. У відомстві це пояснювали "технічними несправностями". Днями оформлені документи врешті почали видавати. Однак поки лише у "тестовому режимі" і за умови наявності у заявників військово-облікових документів, пише "Радіо Свобода".

Офіційно про усунення "технічних несправностей" і відновлення видачі документів за умови, що заявник оновив дані, наприклад, у застосунку "Резерв+", у ДП "Документ" не повідомляли. Однак отримати нові документи справді можна. Про це свідчать численні листи із практично ідентичним формулюванням, які отримують ті, хто очікує на документи в Чехії.

Зміни для українців у Польщі

Нагадаю, що нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України щодо тимчасового захисту. Про це повідомляли польські ЗМІ. Закон подовжує законність перебування в Польщі українських біженців до 30 вересня 2025 року. У попередній версії документу строк дії тимчасового захисту громадян України закінчувався 30 червня 2024 року. Також поправка передбачає зміни у виплатах громадянам України на виховання й допомогу за програмами "800+" (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і "добрий старт" (одноразова допомога у розмірі 300 злотих) відповідно до того, чи вчиться дитина в закладі освіти Польщі. Це означає, що українські діти у Польщі, які навчалися дистанційно в українських школах і не відвідували польські заклади освіти, тепер будуть змушені це робити, щоб не втратити допомогу.

Скасовується компенсація для орендодавців

Також від 1 липня 2024 року скасували пільги, пов’язані з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених приватними орендодавцями. А фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування для біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливе лише на підставі укладеного договору з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування.

Як отримати PESEL?

Іншим важливим нововведенням у законопроєкті про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання. Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL в Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України, а заявку на PESEL треба буде подавати "негайно після прибуття" до країни.

Українців депортують?

Ще раніше деякі європейські країни заговорили про можливу відмову у наданні посвідки на постійне проживання та соцдопомоги українцям призовного віку. А деякі натякали і на депортацію. В свою чергу, у Швейцарії було публічно висло влено позицію щодо необхідності повернення в Україну військовозобов'язаних чоловіків-біженців. Про це повідомляла швейцарська преса. Влада Швейцарії вважає, що чоловіки, які мають військовий обов'язок в Україні, не можуть розраховувати на статус захисту, оскільки цей статус призначений переважно для жінок, дітей та осіб похилого віку, які потребують особливого захисту. Про це заявляв радник Вільної демократичної партії країни Крістіан Вассерфален.

Ба більше, за його словами, що Швейцарія має допомогти Україні розв'язати проблему з надлишком кадрів у військовій сфері.

У той же час голова Українського товариства у Швейцарії Андрій Лужницький вважає такі висловлювання цинічними і розглядає їх як "морально-політичну заяву про банкрутство".

У свою чергу, радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Естонії Аннелі Вікс заявляла, що уряд країни не планує примусово повертати до України громадян, які втекли через повномасштабну війну і законно проживають в Естонії. Це стосується і чоловіків призовного віку.Аннелі Вікс зауважувала, що якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої протерміновані паспорти в посольстві України, вони лише втратять можливість подорожувати.

Більш різкі заяви лунають з вуст високопосадовців Словаччини. Міністр оборони країни Роберт Каліняк заявив, що потрібно говорити не про відправлення військ НАТО до України, а про повернення українських чоловіків з-за кордону. Він додав, що, на його думку, найбільша допомога українській армії – це люди.

За словами Каліняка, під закон про мобілізацію підпадають близько 300 тисяч українських чоловіків, які залишили територію України після початку повномасштабної війни. Міністр звинуватив західні країни та словацьку опозицію в тому, що заклики про збільшення допомоги українським військовим нібито призводять до ескалації.

А от віце-прем'єр Угорщини Жолт Шем'єн заявляв, що країна не видаватиме Україні біженців, зокрема, чоловіків призовного віку. Він наголошував, що кожен біженець з України в Угорщині – це вільна людина, яка сама вирішуватиме, чи залишатися їй тут, переїхати на Захід чи повернутися назад.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Польщі визначили категорію українців, яких депортуватимуть!

Нагадаємо, Європейський Союз тимчасово відкладає запровадження нової ІТ-системи прикордонного контролю – Entry/Exit Scheme (EES) для громадян країн, які не є членами ЄС.

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