У Польщі заблокували рух на кордоні з Україною: яка там ситуація і що буде із військовими вантажами

Рух на українсько-польському кордоні ускладнено. Перевізники країни-сусідки оголосили страйк і перекрили рух вантажівок на в'їзд в Україну відразу на трьох пунктах пропуску - "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Акцію планували розпочати 3 листопада, але перенесли. Їхні ключові вимоги: щоб українські водії для роботи в ЄС знову почали отримувати дозволи. Цю вимогу в Євросоюзі скасували до червня 2024-го року, щоби підтримати українську економіку під час війни. І через це, мовляв, конкуренція стала надмірною.

Також вимагають доступу до нашої системи "Шлях" і скасування електронної черги для свого транспорту на території України. Щоправда, раніше страйкарі попереджали - безперешкодно пропускатимуть гуманітарні і військові вантажі, автобуси і приватний транспорт.

"Проблематика може бути по оформленню на в’їзд в Україну вантажних транспортних засобів, по легкових все без змін, все працює у звичному режимі. На виїзд з України жодної інформації щодо блокувань не відбувається і не надходить", - сказав старший зміни пункту пропуску "Краківець" Василь Рожко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 16:00 за 6 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, 6 листопада паралізовано роботу пункту пропуску "Ягодин" Волинської митниці через страйки польських перевізників.

За попередньою інформацією, від сьогодні польські протестувальники пропускатимуть на годину по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках. Акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року.

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