У Польщі змінюють правила працевлаштування для українців: що потрібно знати

З 1 січня 2025 року іноземці, які хочуть працювати в Польщі, зобов'язані будуть мати трудовий договір як основну форму трудових відносин й згідно з проєктом нового закону

У Польщі заявили, що змінюють правила працевлаштування для українців. Нові правила почнуть діяти вже від 1 січня 2025 року. Згідно з ними, усі іноземці, що працюють у країні, повинні будуть мати трудовий договір.

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Відтак з 1 січня 2025 року іноземці, які хочуть працювати в Польщі, зобов'язані будуть мати трудовий договір як основну форму трудових відносин й згідно з проєктом нового закону, дозвіл на роботу в польській компанії буде надаватися лише тим іноземцям, які працюють на підставі трудових відносин, що виключає можливість працювати за цивільноправовими договорами, такими як договір доручення.

Найбільш поширеними формами трудових відносин для іноземців стануть трудовий договір, призначення на посаду, обрання, а також кооперативний трудовий договір. Це нововведення має на меті забезпечити більшу стабільність і захист працівників.

Однак, для деяких професій будуть передбачені винятки. Наприклад, спортсмени, тренери та артисти зможуть працювати за більш гнучкими формами договорів, зважаючи на специфіку їхньої діяльності. Але зважаючи на те, що нові правила можуть стати серйозною проблемою для роботодавців, уряд Польщі, ймовірно, введе перехідний період, щоб забезпечити плавний перехід до нових умов.

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Нагадаємо, що Уряд Польщі від 1 липня 2024 року змінив правила, що регламентують норми перебування українців на території країни. Ключовим елементом закону є продовження терміну легального перебування українських біженців.