У Польщі знову протестують фермери: чого вони вимагають і що кажуть про Україну

У Варшаві нова хвиля фермерських протестів. Напередодні фермери почали сидячий страйк у сеймі. Вимагали зустрічі з премʼєром Туском. А сьогодні - багатотисячний протест на вулицях столиці Польщі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Наталки Волосацької для ТСН.

"Геть "Зелений курс" - це головне гасло протесту. Фермери заявляють, що певні європейські екологічні і кліматичні норми це - знищення сільського господарства Польщі. Крім того кажуть, що наслідки "Зеленого курсу" відчує кожна польська родина, наприклад, через здорожчання електроенергії і тепла. А заборона автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння і великі податки на паливо спровокують суттєвий ріст цін", - йдеться у матеріалі.

Протести фермерів

Крім відмови від "Зеленого курсу" фермери вимагають заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України. Один з їхній з аргументів, що нібито українське зерно "поганої якості" і при вʼїзді його не перевіряють:

"Якщо б воно проходило контроль і мало сертифікати, то ми б не мали нічого проти, але це, яке є технічне, для нас? Ми що свині тут в Польщі?"

"Ми проти Туска, геть його з Польщі він зрадник, все робить для німців, все чого тільки захочуть, а не для нас".

Фермерський марш почався у середмісті. Від Замкової площі мітингарі пішли до представництва Єврокомісії, а потім до Сейму. Дорогою гуділи у били у барабани і роздавали яблука. Під час протесту фермери збирають підписи під петицією про проведення референдуму щодо "Зеленого курсу". Ці підписи вони мають намір передати маршалкові Сейму.

"До фермерських протестів приєдналися політики, зокрема, у натовпі ми бачили представників опозиційної партії "Право і справедливість". Напередодні вони заявили, що беруть участь у марші як громадяни, а не політики", - йдеться у матеріалі.

Протест у Польщі

Протестувати аграрії планують до пізнього вечора. Поки що жодних суттєвих інцидентів під час фермерського протесту не було.

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Нагадаємо, у березні 2024 року фермери протестували із антиукраїнською символікою.

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