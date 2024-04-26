У Польщі зробили нову заяву щодо військовозобов'язаних українців: подробиці скандалу

Українців з Польщі не виганятимуть, є в них дійсний паспорт чи немає. Міністр внутрішніх справ Польщі уточнив учорашню заяву міністра оборони. Закон, який дозволяє біженцям з України жити в Польщі - подовжать, але зі змінами.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

У Польщі зробили нову заяву щодо військовозобов'язаних українців

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський сьогодні чи то спростовує, чи то просто уточнює заяву міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша. Той заявляв, що військовозобов'язані українські чоловіки, в яких вийде строк перебування у країні, будуть депортовані, а їхнє право на перебування в Польщі не поновлять.

Тепер нова інформація від польського МВС: зараз готують зміни до закону, який дозволяє українцям залишатися в Польщі. А доки його не ухвалять - нікого з країни не виженуть. Навіть якщо за цей час закінчиться дія закордонного паспорту.

"Усі рішення щодо громадян України, які проживають у Польщі, відносяться до спеціального акту. Нещодавно ми продовжили дію цього закону до 30 червня, а за кілька днів подамо нову редакцію цього закону, яка врегулює всі ці питання", - йдеться у повідомленні.

Заяви української влади

Новий український закон про мобілізацію ще не вступив у дію, а міністерство закордонних справ України днями заявило - тимчасово не надаватиме за кордоном консульські послуги громадянам України чоловічої статі.

"Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", - заявив Кулеба.

Ця заява МЗС за часом співпадає з іншою - вже від ДП "Документ", яке оголошує: з технічних причин вже готові паспорти українцям за кордоном не видає.

Щоправда згодом уточнює: всім чоловікам, які подали заявки на паспорти до 25 квітня, документи видадуть одразу після того, як усунуть технічні несправності в своїй системі. Але до цього роз'яснення, потім додає з посиланням на постанову Кабміну - заявки вони можуть приймати закордоном, але видаватимуть паспорти тільки в Україні.

Хто зможе отримати паспорти за кордоном

Категорії які зможуть отримати паспортні документи за кордоном:

люди з інвалідністю;

опікуни над особами з інвалідністю;

батьки дітей з інвалідністю;

особи, які потребують постійного догляду;

супроводжуючі важкохворих дітей;

особи зі складових сил оборони та безпеки;

постраждалі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон.

І застряглі паспорти чоловіків у ДП "Документ", і рішення МЗС щодо ненадання консульських послуг - усе це викликає обурення і бурхливе обговорення у соцмережах. На думку правозахисників, українські консульські установи не мають юридичного права самовільно відмовляти у послугах окремим категоріям громадян.

Українці у Польщі

Яка ще країна готова повернути українців додому

Про готовність допомогти Україні відправляти українців чоловічої статі призовного віку слідом за польським міністром оборони заявив і міністр оборони Литви. Однак як це робитимуть - не пояснив, навпаки: сказав, що конкретних заходів Литва не розглядає і стежить за Польщею.

Речник Єврокомісії і німецьке міністерство закордонних справ натомість відмовилися брати участь у поділі українців за кордоном за статевою ознакою. В Німеччині заявили: дійсного паспорту для того, аби залишатися в державі, громадянам України мати не обов'язково.

За даними Євростату, станом на січень у країнах Єваросоюзу проживає майже 860 тисяч дорослих чоловіків-українців.

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Нагадаємо, 24 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

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