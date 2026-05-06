У Польщі спалахнула лісова пожежа: під час гасіння розбився вертоліт, міжнародну трасу перекрито

У Польщі горить ліс

На південному сході Польщі вже кілька днів поспіль не вщухає масштабна лісова пожежа. Сильний вітер та засушлива погода сприяють стрімкому поширенню вогню, який уже охопив близько 100 гектарів лісових масивів. Під час рятувальної операції сталася трагедія — розбився один із гелікоптерів, що здійснювали скиди води. Пілот загинув на місці.

Авіакатастрофа в зоні лиха

Боротьба зі стихією, до якої залучені зо три сотні вогнеборців, перетворилася на трагедію. Один із гелікоптерів, який брав участь у приборканні полум'я, зазнав аварії та розбився. Рятувальні служби підтвердили загибель пілота. Наразі експерти з'ясовують причини авіакатастрофи, проте робота на місці займання не припиняється.

Складна ситуація та перекриті автошляхи

Вогонь продовжує поширюватися через сильні пориви вітру. Ситуація настільки серйозна, що влада була змушена піти на радикальні кроки:

Перекрито місцеву трасу , яка пролягає поблизу епіцентру займання, через сильне задимлення та загрозу перекидання вогню.

Громадян закликають суворо уникати небезпечної зони та не наближатися до лісових масивів на південному сході країни.

Близько 300 пожежників продовжують боротися з вогнем, намагаючись не допустити його поширення на населені пункти. Прогнози синоптиків поки невтішні — суха погода зберігатиметься, що значно ускладнює роботу рятувальних служб.

