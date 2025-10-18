ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
658
Час на прочитання
2 хв

У Полтаві 51-річний охоронець школи змушував стати коханкою ученицю: приголомшливі подробиці

Виявилось, що чоловік є одруженим, має на утриманні п’ятьох дітей, але забажав інтимних розваг з дівчинкою-підлітком.

Ігор Сєров
Секс-скандал у Полтаві

У одній з полтавських шкіл викрили охоронця, який змушував стати коханкою ученицю. / © ТСН

В Україні стався новий скандал із працівником школи. У Полтаві викрили 51-річного шкільного охоронця, який влаштовував собі інтимне дозвілля з 14-річною ученицею одного з навчальних закладів міста. Але, як уточнюють в поліції, в цьому випадку не йдеться про згвалтування.

Як повідомили у поліції Полтавської області, про інтерес охоронця до дівчинки-підлітка повідомила директорка навчального закладу — вона сповістила про це батька учениці, а той звернувся із відповідною заявою до поліції.

За даними полтавських ЗМІ, одразу після того, як батьки дівчини дізналися про залицяння охоронця, вони поспілкувалися з донькою. За неофіційними даними, дівчина-підліток начебто повідомила батькам, що цілувалася із цим чоловіком та він проводжав її додому. Також, за даними полтавських ЗМІ, начебто був статевий контакт охоронця із цією ученицею у роздягальні навчального закладу.

Джерела ТСН.ua серед керівного складу правоохоронців Полтавщини повідомили приголомшливу інформацію: «Цей охоронець є одруженим чоловіком, в його родині — п’ятеро дітей. Чотири дитини — його, одна дитина його дружини від попереднього шлюбу».

Крім того, за даними силовиків, чоловік раніше ніколи не потрапляв в поле зору правоохоронців та до цього випадку був несудимим. Від 21 липня цього року він перебував на тимчасовій посаді шкільного охоронця, а після 1 вересня, коли розпочався навчальний рік — на постійній основі займав цю посаду.

І поліція, і прокуратура Полтавської області повідомили, що наразі відкрито кримінальне провадження за статтею «Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку» та призначені експертизи.

Цей випадок набув резонансу в соцмережах. Низка дописувачів поставили питання про те, чому правоохоронці не кваліфікували цей випадок як згвалтування дитини.

Своєю чергою, силовики в коментарі для ТСН.ua відповіли на це коротко: «Ймовірно, що він, охоронець, як кажуть, задурив дитині голову. До поліції звернувся батько дівчини після того, як дізнався про цей випадок».

Крім того, за неофіційною інформацією, в телефоні учениці знайшли повідомлення інтимного характеру від цього охоронця.

Раніше повідомлялось про те, що вчительку викрили на інтимі з учнем.

Дата публікації
Кількість переглядів
658
