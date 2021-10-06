У Полтаві хочуть на 59% підняти тариф на опалення: подробиці

У Полтаві хочуть на 59% підняти тариф на опалення: подробиці

Рішення намагались протягнути попри те, що президент, прем'єр та мери міст підписали меморандум про збереження минулорічних тарифів на тепло

Напередодні старту опалювального сезону в Полтаві обласні депутати хочуть запровадити нові тарифи на тепло. Вартість може зрости на понад 50%.

Про це 6 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Cьогодні під час засідання постійної комісії облради з питань житлово-комунального господарства представник компанії "Полтаватеплоенерго" переконував депутатів у гострій необхідності підвищення тарифів на тепло. Підприємство нібито збиткове і врятувати його можуть додаткові гроші. І нові тарифи мають покрити дефіцит фінансів.

Таке рішення намагались протягнути, попри те, що лише кілька днів тому, президент, прем'єр та мери міст підписали меморандум про збереження минулорічних тарифів на тепло. Але в Полтаві теплогенеруюча компанія підпорядкована не місту, а області, тож там вважають, що під меморандум президента не підпадають. Частина депутатів виступила категорично проти підвищення цін, тож питання довелось відкласти.

"Полтавська обласна рада, навідміно від інших винесла цей проект рішення на розгляд депутатів. Цей проєкт рішення говорить про те, що "Полтаватеплоенерго" планує збільшити тариф аж на 59%. Якщо б таке збільшення б відбулось, то кожен мешканець сплачував би в місяць на 2-2.5 тис. грн більше, ніж в минулому сезоні", - каже депутат Полтавської обласної ради від партії "За майбутнє" Іван Москалик.

Новини України: в Полтаві хочуть запровадити нові тарифи на тепло

Нагадаємо, представники уряду та місцевої влади домовилися про тарифи на теплопостачання до кінця опалювального сезону.

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