У Полтавській області врятували пса-чемпіона, який залишився сам при дорозі, коли господаря після ДТП забрала швидка

Собака чекав на повернення господаря на місці ДТП, бо наздогнати швидку не зміг.
На Полтавщині поліція допомогла повернути додому собаку, який разом з власником потрапив у ДТП.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Пес породи Сибірський хаскі на прізвисько "Джой" їхав разом із 41-річним господарем в мікроавтобусі. Вночі поблизу міста Лубни бус потрапив в аварію. Травмованого чоловіка забрала швидка. А наляканий пес залишився на дорозі. Наздогнати швидку він не зміг, тож не полишав місце ДТП і кілька годин ходив там в очікуванні господаря.
Копи, які проводили слідчі дій, вирішили забрати собаку з собою і почали шукати родичів потерпілого власника. Невдовзі знайшли його знайомого, той зголосився прихистити собаку, а згодом і відвести додому.
Як з’ясувалося згодом, «Джой» - багаторазовий призер конкурсів та змагань. Нині він чекає на одужання господаря.
А американка Лая Слейтон отримала опіки 90% тіла після того, як стрибнула в термальне джерело в національному парку Йеллоустоун, щоб врятувати собаку.
Тоді як у с. Розсоша Хмельницької області службовий собака розшукав 10-річного хлопчика, який через сварку з мамою пішов з дому.