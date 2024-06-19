У поранених воїнів ЗСУ все частіше фіксують небезпечні травми: черги на операцію становлять кілька місяців

Акубаротравма або вибиті барабанні перетинки - із такими пораненнями чи не кожен другий у війську. Такі пацієнти хоч і чують, утім зволікати із слуховідновлюваною операцією не варто, попереджають лікарі. Утім у державних медзакладах на такі операції черга у кілька місяців. Проте роблять і у приватних.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Коваленко.

Військовий розповів про свою травму на фронті

Військового Сергія оглядає лікар перед операцією.

"У нас є перфорація барабанної перетинки, і нам треба буде її закрити, щоб покращити ваш слух", - каже медик.

Перфорація народною мовою це – вибиті барабанні перетинки.

Військовий Сергій

"Спочатку прилетіла куля, роздробила руку, далі стріляв, стріляв і снаряд прилетів. І мене з броніком відкинуло, розірвала ногу і лице, ну, шию там. Перепонкі вилетіли", - каже військовий Сергій.

Це сталося наприкінці вересня минулого року в районі Авдіївки. Чоловік отримав численні поранення. Сергію провели 15 операцій.

Тепер нарешті справа дійшла до барабанних перетинок. Аби такого з військовими не відбувалося, їм мають видавати активні навушники чи беруші.

"Ну, це нереально там ними користуватися, ти дрона не почуєш", - каже він.

За словами Сергія, з такою акубаротравмою на фронті кожен другий. Офіційна статистика зараз під грифом секретно.

Волонтер отримав акубаротравму біля Миколаєва

Лікар-хірург Іван Гринько оглядає ще одного пацієнта. Перфорація менша, ніж у Сергія. Волонтер Ігор, який дістав акубаротравму поблизу Миколаєва.

"Переганяв автівку нашим хлопцям з "крейзі бьордз", займаються виробництвом безпілотників, і коли вже мав повертатися назад і відбувся вибух", - каже волонтер Ігор Клименко.

Волонтер Ігор Клименко

І Сергія, і Ігоря сьогодні оперуватимуть.

"У нас є скроневий м’яз, є така плівочка, це фасція яка вкриває м’яз. І ми беремо фрагмент такої плівочки, з неї робимо нову барабанну перетинку і підкладаємо під стару барабанну перетинку", - каже лікар-отоларинголог Іван Гриньцо.

Потреба в операціях суттєво зросла

За словами лікаря, потреба у таких операціях суттєво зросла, ніж три роки тому. Черга на такі операції у державних медзакладах може бути 3-4 місяці.

"Зараз дуже багато пацієнтів з мінновибуховою травмою. Якщо вчора була потреба, умовно, у 10 хірургах, щоби повністю перекрити населення України, то зараз вона збільшилась в рази. А такі спеціалісти досить довго готуються і їх не дуже багато в нашій країні", - каже медик.

Cлуховідновлювальні операції можна зробити і у приватних клініках. У деяких для військових, вони безкоштовні. Варто лише записатися на прийом.

Волонтеру Ігорю - зробили знижку 50%. Залишати таку травму без лікування – медики не рекомендують. Незважаючи на те, що такі пацієнти чують.

"У них слух значно понижений. Якщо це не корегувати, то є потенційний ризик, що слух стане гірше. Якщо барабанної перетинки немає, то це можуть бути часті інфекції середнього вуха", - каже лікарка-отоларинголог Олена Комар.

Дуже важливо, щоб під час операції пацієнт був при свідомості. Адже прямо на операційному столі, після усіх маніпуляцій, можна відчути покращення слуху. У Сергія власне так і сталося.

Номер телефону, за яким можна записатись на прийом

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