У портах Одещини вантажать перші судна із зерном: як це відбувається і коли почнеться експорт (фото, відео)

Вся країна стежить, як розвивається ситуація з зерновими морськими коридорами. Очікується, що перше судно з українським зерном вирушить з дня на день з одного з портів Одещини.

У Морському торговельному порту "Чорноморськ" 29 липня завантажили українського збіжжя на судно-зерновоз для подальшого експорту. Із цим процесом особисто ознайомився президент Володимир Зеленський. Як зазначив президент, Україна чекає від партнерів – представників Організації Об’єднаних Націй і Туреччини – на відповідні сигнали щодо початку транспортування зерна.

За розвитком подій на Одещині стежить ТСН.

Зеленський сказав, що Україна вже готова до експорту і він може розпочатися найближчими днями.

"Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно. Це свідчить про те, що порт почав працювати... Наша сторона повністю готова. Всі сигнали ми передали партнерам – ООН і Туреччині, і наші військові гарантують безпекову ситуацію. Міністр інфраструктури перебуває на прямому зв’язку з турецькою стороною та ООН, чекаємо від них сигналу, що можна починати", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що важливо, аби Україна, попри цинічний напад РФ, залишалася гарантом світової продовольчої безпеки.

Як йдеться в сюжеті ТСН, за процесом завантаження зерна стежили і посли країн "Великої Сімки", які також будуть уважно дивитися за виконанням зернової угоди і не лише з боку України, а і Росії.

Прибули до Одеси і представники Туреччини, де був підписаний так званий зерновий договір.

"Ми сьогодні хотіли бути тут разом з президентом з міністром щоб стати свідками того, що Україна виконує кроки цієї ініціативи на 200% попри те, що РФ менше ніж за день після підписання вдарила ракетами в порт Одеси. Мої колеги і я ми з радістю прийняли запрошення приїхати і ми будемо і далі дуже чітко стежити за тим, що боротьба з глобальною кризою буде виконуватися і Росією", - сказала пані посол Німеччини Анка Фельдгузен.

Під час зустрічі послам показали суховантаж під панамським прапором, в трюмах якого вже завантажена кукурудза. Відомо, що перші зернові каравани після проходження безпековими коридорами вирушать до країн Північної Африки.

"Ми очікуємо наступний кроки щоб вони вже зараз зможуть здійснитися і як казали мої колеги – голодні люди по цілому світі чекають щоби це зерно було звільнено з цих портів тут і щоби звільнена була ціла територія України", - додала пані посол Канади Лариса Ґаладза.

Наразі працюватимуть порти "Одеса" та "Чорноморськ", а вже до кінця наступного тижня запрацює і "Південний". Нині в українських портах застрягло майже двадцять мільйонів тон зернових. Десять відсотків цього збіжжя вдалося вивезти від початку повномаштабної війни суходолом та через дунайські порти.

Своєю чергою, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко додав, що станом на зараз в портах Одещини перебуває 17 суден з майже 600 тис. тонн вантажів.

"Сьогодні в портах Одещини вантажаться перші судна з українським зерном, що були заблоковані в українських акваторіях від початку війни. Наразі в портах перебуває 17 суден з майже 600 000 тонн вантажів. З них 16 суден з українським зерном загальною тонажністю близько 580 000 тонн, які найближчим часом вийдуть до портів призначення", - уточнив Тимошенко.

Нагадаємо, посли країн G7 приїхали до Одеси, аби проконтролювати виконання "зернової угоди".

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