У пошкодженій російським ударом багатоповерхівці у Харкові є загроза обвалу: відео

Від удару бомби щонайменше п'ять квартир зруйновано, росіяни поцілили саме у верхні поверхи.

У Харкові після масованих обстрілів цієї ночі на диво минулося без тяжкопоранених. У лікарні нині двоє людей: 76-річна жінка та 68-річний чоловік. Вони у стані середньої тяжкості у відділенні хірургії. Ще 11 травмованих мають легкі ушкодження та гостру реакцію на стрес.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Більшість травмованих – саме з Холодногірського району, де було пряме влучання. Від удару бомби щонайменше п'ять квартир зруйновано. Росіяни поцілили саме у верхні поверхи. І зараз там тривають аварійні роботи. Людей з цього підʼїзду всередину не пускають, адже є загроза обвалу.

Натомість у вцілілих квартирах мешканці вже активно прибирають пошкодження, волонтери забивають фанерою вікна, а комунальники працюють над відновленням комунікацій. Адже поки світло, тепло, газ в будинку відключили.

Влучання одразу у трьох районах Харкова: останні новини від мера міста

Активні роботи щодо ліквідації наслідків тривають ще у кількох районах міста. Адже обстрілювати Харків росіяни почали ще з 9 вечора. Тоді були удари по Шевченківському та Салтівському районах. Одна з бомб зруйнувала приватний будинок. Пошкоджень зазнали десятки осель, готель, магазини. А повторні пуски бомб відбулися близько другої ночі.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 28 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Є ЗАГРОЗА ОБВАЛУ! ВЕРХНІ ПОВЕРХИ ЗНЕСЛО! НАЖИВО З ХАРКОВА

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