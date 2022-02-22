У посольстві США в Україні назвали Путіна нерозсудливим і тепер їздитимуть ночувати до Польщі

У США ситуацію із наступом російських військ вважають непередбачуваною

Співробітники посольства США в Україні цю ніч провели у Польщі. Так Держеп США вирішив убезпечити працівників дипмісії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

Нині на брифінгу у Львові тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що США засуджують нахабну спробу Росії узурпувати частину суверенної території України, оголосивши визнання квазіутворень на Донбасі. «Останні порушення міжнародних норм та законів, які вчинив президент Путін зустріне сильну відповідь Сполучених Штатів. Вчора президент Байден підписав наказ який забороняє всі нові інвестиції, торгівлю і фінансування осіб зі США в так званих «ДНР і «ЛНР» республіках», - заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Вона підтвердила, що тепер співробітники посольства житимуть на дві країни. Держсекретар Ентоні Блінкен пояснив, що вони фактично лише ночуватимуть у Польщі, в Україну будуть регулярно повертатися працювати.

«По-перше президент Путін продовжив накопичення військ на кордоні, він їх не відвів від кордону, друге - це агресивні військові дії на Донбасі. І третє - це промова Путіна, яку ми вчора почули, думаю ми всі можемо погодитися, що це не була промова розсудливої людини, тому ми повинні бути обережними», - додала Квін.

У США ситуацію із наступом російських військ вважають непередбачуваною, і власне коли дипломати повернуться до України, поки чекаємо поточненої інформації. Попередньо відомо, що нині американські співробітники у польському місті, яке розташоване за сто кілометрів від українського кордону.

Окрім Сполучених Штатів за межі України тимчасово переводить своє посольство Австралія. Повідомляється, що вони перебувають у Польщі та Румунії.

Львів - своєрідним дипломатичний центром є вже кілька тижнів поспіль. Свої дипредставництва сюди переводили різні країни. Спершу повідомляли про 5 установ: це посольства Канади, США, Нідерландів, Австралії та консульство Німеччини з Дніпра. Згодом прибули представники й інших країн. За інформацією, яка є зараз - усі вони, окрім США та Австралі, залишаютьяс у Львові.

«Кожного дня приїжджають все нові і нові амбасадора до Львова, дипломати, як ви знаєте вчора почала свою роботу місія Нідерландів, сьогодні також консул Ізраїлю, Ізраїль прийняв рішення приїжджати до Львова, якщо ми говоримо про американців, то в них свої достатню строгі протоколи», - каже міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами міського голови, вже завтра очікують повернення і американських, і австралійських дипломатів. Автівок з дипномерами на вулицях міста і нині досить багато. Про масову евакуацію дипломатів нині не йдеться.

Водночас посольство Сполучених Штатів підтримало Україну, виклавши на власній сторінці порівняння історії двох столиць - собори у Києві і хащі у Москві.

Після того, як Путін всупереч базовим шкільним знанням заявив, що Україну заснував Ленін, інтернетом шириться жартівлива картинка. На ній зображені головні історичні будівлі Києва на зламі другого тисячоліття людства і ліс, яким у той час була Москва. Пост американських дипломатів за годину встиг зібрати десять тисяч лайків і коментарів українців, які дякують за підтримку.

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