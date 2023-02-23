У Повітряних силах розповіли, що збивали в небі над Київщиною сьогодні

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували вибухи в Києві, які пролунали 23 лютого.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про вибухи, які чули мешканці Києва та області, і пояснив, що ППО відпрацювала по ворожому БПЛА.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

"Це була бойова робота по ворожому розвідувальному БПЛА", - повідомив Ігнат.

За його словами, інформація про те, чи вдалося збити ворожий безпілотник, з'явиться згодом.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Згодом місцеві повідомили про звуки вибухів. За інформацією Київської ОВА у столиці працювала ППО.

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