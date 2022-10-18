У Повітряних силах спрогнозували, коли зможуть повністю закрити небо над Україною: "Підуть роки"

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, для повного закриття неба Україні необхідно декілька років.

Про це він повідомив у спільних проєктах "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua.

"Територія України - надзвичайно велика. Президент України раніше озвучував, що ми можемо закрити лише 10%. Перекрити небо тими засобами протиповітряної оборони, які є на озброєнні, - це ЗРК "Бук М1" та "С-300", зараз неможливо. Це зенітні ракетні комплекси середнього радіусу дії. Це 40 км - "Бук" і 70 км - "С-300". Розставити їх, щоб перекрити усю територію, на жаль, зараз це неможливо, бо немає стільки вогневих засобів. Тому сьогодні перекриваються ті напрямки винищувальною авіацією, де менше засобів ППО. Також створено мобільні групи із ПЗРК. Потрібно суттєво більше засобів. Аби повністю перекрити усе небо, так підуть роки. Ми не можемо одномоментно перекрити таку велику територію. Якщо будуть літаки західного виробництва, що суттєво допоможе, але на те, щоб вони тоже прийшла до нас, потрібно суттєвий відрізок часу", - зазначив він.

Ігнат наголосив, що Повітряні сили потребують засобів ППП не лише середнього радіусу дії, а й великого. Зокрема, мрією є комплекси Patriot, які можуть працювати і по балістичних ракетах.

Коли в ЗСУ можуть з’явитися винищувачі F-15 чи F-16

Винищувачі F-16 та F-15 можуть суттєво переламати перебіг війни і набагато покращити ситуацію на полі бою для України. Про це раніше заявив військовий експерт Петро Черник.

Україна зможе отримати літаки F-16 за два-три роки після ухвалення політичного рішення про їхнє постачання. Таку заяву зробив командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Гекер. Він пояснив, що усе через складнощі: навчання та матеріально-технічне питання.

Водночас військовий експерт Олег Жданов вважає, що американські винищувачі F-15 чи F-16 можуть з’явитися в Повітряних силах ЗСУ вже взимку. Також він додав, що українські пілоти проходять тренування для польотів на амкрикансьх винищувачах.

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