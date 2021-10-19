У пожежі в Києві загинув видатний професор НАНУ із дружиною

У пожежі в Києві загинув видатний професор НАНУ із дружиною

Причину займання з’ясовують правоохоронці.

Літнє подружжя загинуло у пожежі в Києві. Зайнялося на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки. Коли рятувальники прибули на місце - зарадити людям уже не вдалося.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

В пожежі загинув видатний професор НАН Юлій Мільман, йому було 91 рік, його дружині 86. На місце приїхав племінник чоловіка і колеги, які розповіли, що ще вчора чоловік був на роботі і не можуть повірити в те, що сталось.

Причину займання з’ясовують правоохоронці. Та попередня версія, що сталось закорочення обігрівача.

Через трагедію до України повертаються діти подружжя, які мешкають за кордоном.

Новини України: у Києві під час пожежі загинуло літнє подружжя

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