У Празі міністри закордонних справ ЄС вигадують спосіб, як не дати росіянам приїздити до їхніх країн

В Празі розпочинається саміт міністрів закордонних справ ЄС, де на порядку денному кілька питань, зокрема, чи дозволяти росіянам і надалі подорожувати Європою.

Надати ще більше зброї, навчати українських військових та скасувати видачу шенгенських віз для Росіян - ці головні теми зібралися обговорювати міністри ЄС у Празі на триденному саміті, зазначає для ТСН кореспондент «Радіо Свобода» Сергій Стеценко.

Якщо із допомогою озброєнням та навчанням військових Європа більш менш консолідована, то от із забороною росіянам відвідувати країни шенгенської зони - не так просто.

Позиція України тут одностайна - повна заборона видачі віз росіянам, про це зі своїми колегами у неформальній обстановці має говорити і очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. І якщо та ж Чехія, яка приймає цей саміт і головує нині у ЄС, підтримала такі ініціативи, то досі лишається кілька країн, які проти, зокрема - Португалія, Німеччина, Греція, Італія, Кіпр та Угорщина.

Голова Європейської дипломатії Джозеф Борель у ексклюзивному інтерв’ю «Радіо Свобода» наголосив, що він теж проти повної заборони видавати росіянам шенгенські візи. На його думку потрібно окреслити категорії людей, яким візи видавати все ж слід - зокрема це студенти. На його думку громадянське суспільство в Росії не хоче бути відрізаним від Європи. Водночас Боррель повідомив, що прийме будь-яке рішення, яке ухвалять чи анонсують міністри закордонних справ у Празі.

«Я думаю, що ми маємо бути більш вибірковими - ми не можемо сказати, що ми забороняємо всіх росіян на територї ЄС. Багато людей хочуть поїхати з Росії. Більше 300 тисяч вже виїхали з початку війни. І більшість з них високопрофесійні та освічені люди, які не хочуть більше лишатися в Росії. Вони не хочуть йти на війну, вони її не підтримують, вони не хочуть жити під путінським режимом і вони їдуть. Тож я не думаю, що ми маємо закривати двері для цих людей», - каже верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Джозеф Боррель.

Що ж до військової допомоги про її необхідність під час першого дня зустрічі міністрів оборони ЄС вкотре наголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Виступаючи перед студентами Карлового університету він закликав Євросоюз до розширення за рахунок України, Грузії та Молдови. Допомога ж, зокрема і військова, від Німеччини до України має лише посилюватися. Мова йде про те, чого Україні так не вистачає - систем ППО та артилерії.

«У найближчі тижні та місяці ми надішлемо в Україну нову найсучаснішу зброю – такі як системи протиповітряної оборони та радіолокації та розвідувальні безпілотники. Тільки наш останній пакет поставок зброї коштує 600 мільйонів євро. Наша мета – сучасні українські Збройні сили, здатні на постійній основі захищати свою державу», - заявив Шольц.

Якщо на фронті військової допомоги Шольц висловлювався однозначно, то от щодо скасування видачі росіянам шенгенських віз у Німеччини свій погляд. Шольц сам неодноразово заявляв, що те що відбувається в Україні “війна Путіна”, а не всіх росіян.

Тому, є ймовірність, що нині результатом нинішньої зустрічі міністрів ЄС може стати скасування угоди ЄС з Росією про полегшення візового режиму. Простими словами - отримати шенген для росіян стане процесом довшим та дорожчим.

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