У природи немає поганої погоди: доки у Львові лютував буревій, на Рівненщині - найвища пожежна небезпека в лісах

У природи немає поганої погоди: доки у Львові лютував буревій, на Рівненщині - найвища пожежна небезпека в лісах

Завтра грозові дощі прогнозують по всій Україні.

Львів затопило. Страшенна злива перетворила дороги міста на річки. А буревій повалив десятки дерев. Вода на дорогах сягала вікон машин. Затопило і центральні площі та пішохідні переходи.

Про те, яка ситуація зараз - 25 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Такого буревію львів'яни не бачили не бачили вже давно - діляться вони емоціями у соцмережах.

Все почалося раптово, здійнявся шалений вітер, почалася неймовірна злива із градом. Вітер зривав дахи, намети та покриття літніх терас. Били громовиці. Багато вулиць підтопило. По місту десятки повалених дерев, зламаних гілок, та розтрощених автівок.

Ну і зрозуміло, що місто одразу стало у навіть не десятибальних заторах. Популярні служби таксі просто перестали приймати замовлення.

Під час грози були проблеми зі світлом та зв'язком. Через прориви дротів електромережі зупинився і весь громадський електротранспорт. Впало с десяток опор електромережі.

Останні дні у Львові шалена спека, понад 35 градусів, але після буревію температура впала до 16 градусів, холодно.

Але найголовніше - ніхто не постраждав і не загинув.

Своєю чергою львівська влада звітує, що комунальники одразу почали ліквідувати наслідки стихії.

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Тим часом найвищу пожежну небезпеку в лісах оголосили на Рівненщині. Майже тиждень там б'ють температурні рекорди. Подекуди термометри показують аж +42. Тож лісники та пожежники працюють у посиленому режимі. Адже за такої спеки може спалахнути навіть саме собою.

Чорницю за чорницею збирає пані Тетяна у лісі на Сарненщині. Каже, ягід зовсім мало через невимовну спеку.

Зазвичай у цей час людей тут чимало. Та нині до хвойного намагаються не йти.

"В сосновому лісі дуже жарко. Важко навіть дихати", - говорить інженер з охорони та захисту лісу Руслан Корж.

Пан Василь з села Чудель це підтверджує. А ще бояться в селі, щоб спека спека не викликала пожежу, як не раз вже було.

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Два роки тому на Рівненщині вирували масштабні лісові пожежі. Щоб подібного не трапилося нині - пильнують лісники та пожежники. Тож нині в'їзди до лісу перекриті через найвищу пожежну небезпеку.

Патрулюють ліси в повному екіпіруванні, аби при найменшому займанні – одразу загасити. Що в лісі коїться - дивляться і через камери з вишок.

Рятувальники ж пильнують ще й з повітря, адже з таким пекучим сонцем спалахнути ліс може й сам по собі.

"В ці дні спеки в нас спостерігалася температура навіть +42 градуси. Наприклад, якщо лежить в лісі пляшка, це може створити ефект лінзи і буде самозаймання", - пояснює заступник керівника сарненської пожежно-рятувальної частини Вадим Кузака.

Хоч на вихідні синоптики і прогнозують дощі, фахівці кажуть - пожежна небезпека зберігатиметься. Тому ліси з їхніми мешканцями охоронятимуть і надалі.

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