У приватному таборі Одеської області масово занедужали діти: що відомо

За фактом отруєння дітей відкрили кримінальне провадження.

В Одеській області масово занедужали діти, які приїхали до табору у селищі Сергіївка. Там працювали епідеміологи, результати епідрозслідування – чим саме отруїлися вихованці – мають оприлюднити сьогодні, 7 червня.

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Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. І винуватцям загрожуватиме покарання – від штрафу до позбавлення волі до трьох років.

У приватному таборі селища Сергіївка занедужали 26 дітей віком від шести до десяти років. Шістьох з них довелося шпиталізувати до інфекційного відділення Білгород-Дністровської лікарні. Попередньо, у дітей – сальмонельоз.

Точний діагноз обіцяють назвати сьогодні.

Діти приїхали до табору на спортивні змагання. Перші хворі з'явилися наступного дня після заїзду. Тому за однією з версій – діти отруїлися дорогою на відпочинок, у потягу. Однак, за іншою, дітям стало зле вже після харчування в їдальні табору.

Новини України: в Одеській області чекають на результати, чим отруїлися діти у дитячому таборі

Нагадаємо, у Маріуполі в розважальному центрі дитина з'їла засіб від гризунів, бо думала, що то цукерка. Дитина не постраждала, проте її мама наполягає, щоб адміністрація закладу прибрала із ТРЦ отруту.

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