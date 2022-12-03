У "Пунктах незламності" і на заправках: як лікуються діти в умовах відключення світла

Втім, багато дітей не можуть вийти з будинків через свої хвороби.

Батькі малюків, яким треба робити інгаляції, через обстріли росіян і тривалі відімкнення світла шукають місця де є живлення. Таких світлин в мережі стає все більше.

ТСН поспілкувалася з родиною дівчинки, яка теж потрапила в обєктив під час інгаляції.

У чотирирічної Адель, яка робить інгаляцію у "Пункті незламності", був бронхіт. Втім, виявилося, що ситуація нині куди серйозніша. Через відсутність світла у родини в квартирі було дуже холодно - середня температура близько 14 градусів. Саме так звичайний бронхіт перейшов у абструктивний.

Педіатр рекомендував робити інгаляції два рази на день. "Того дня близько 15 годин не було світла. Було вже близько 22:00. Тому спустилися вниз. Добре, що пункт незламності недалеко від дому", - каже батько Братащук Андрій.

Малечі таке лікування, кажуть батьки, навіть подобається, бо тут тепло. Щобільше - в умовах, коли зникає електроенергія, в пункті незламності дівчинка може займатися улюбленою справою - дивитися мультики.

Вже інша дівчинка теж робить інгаляцію біля вбиральні на АЗС. Фото зробила волонтерка Наталія Марінюк, коли світла в одному з районів столиці не було кілька днів. "Я заряджала свої гаджети. Приходить подружжя в 19.45 з маленькою дитиною. Дитина рожева, кашляє. Питають, чи можу дати розетку, аби треба зробити інгаляцію", - згадує вона.

Дві світлини і дві майже однакові історії. Але скільки загалом може бути таких дітей і в темних будинках тих, які не можуть дійти до найближчого пункту незламності? Втім, є діти, для кого електроенергія – це не лише світлий дім, а щей можливість жити.

"У нас є чітка статистика з муковісцидозом - понад 2 тисяч пацієнтів, з легеневою гіпертензією - понад 200. Вони через такі хвороби вийти з квартир не можуть", - каже Тетяна Кулеша, співзасновниця фонду Орфанні Синиці, голова ради Громадської спілки Орфанні захворювання України.

Вихід – придбати альтернативні джерела енергії або автономний інгалятор. Пристрій допомагає вижити дітям з орфанними, тобто рідкісними захворюваннями. Волонтерка розповідає, що дітям з хронічними захворюваннями дихальних шляхів такі пристрої намагаються відправляти безкоштовно. Однак після того, як в Мережі з'явилися фото дівчат з інгаляторами, запит виріс. За два дні до їхньої організації звернулося понад сто родин.

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