У Путіна знову накопичили шалену кількість ракет: які міста України під загрозою

Після заяви президента Володимира Зеленського в інтерв’ю західним ЗМІ про те, що Росія знов накопичила шалену кількість ракет С-300 – близько 10 тисяч, ситуацію для ТСН.ua більш детально прокоментував колишній речник Генерального штаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Наша розвідка неодноразово говорила про те, що на озброєнні у російської армії є тисячі ракет до комплексів С-300 та С-400. Це серйозна проблема", - каже Владислав Селезньов.

Та продовжує: "Зазвичай ці ракети використовуються для ППО, їхня місія, відповідно, вражати повітряні цілі. Але ворог для того, щоб чинити тиск на наше прикордоння, налаштував це озброєння за алгоритмом "поверхня-поверхня" замість штатної системи "поверхня-повітря". Насичена металевими фракціями бойова частина створює досить потужну вибухову хвилю та спричиняє серйозні руйнування об’єктів та вражає живу силу. У ворога є чимало пускових установок і, відповідно, таких ракет, дальність польоту яких близько 100 км".

За даними Селезньова, окупанти модернізували ракети так, що цей боєкомплект стало важко збивати.

"Такі ракети вкрай складно збивати, тому як вони рушають до цілі за переналаштованим алгоритмом за балістистичною траекторією. Тобто збити їх у повітрі мають шанси лише комплекси ППО типу Patriot. У нас таких комплексів небагато, тому розраховувати на те, що зможемо перекрити все наше прикордоння від впливу ворожих С-300 та С-400 – це безперспективно", - каже колишній речник Генштаба.

За даними експерта, ворог активно застосовує такі ракети, обстрілюючи Харків та Харківську область. Крім цього регіону, росіяни застосовували ракети С-300 по Запоріжжю, внаслідок двох таких прильотів було пошкоджено понад 30 приватних будинків, били ними по Донецькій, Миколаївській областях. Крім цього, були атаки, коли путінська армія випускала по Україні понад 30 таких ракет.

"Захиститися від цих типів ракет, навіть притримуючись "правила двох стін" - вкрай важко", - резюмує Селезньов.

Та зазначає, що ворог недарма так наполегливо намагається просуватись на Харківському напрямку. "Російська армія намагається якомога ближче просунутись до Харкова, щоб працювати своєю артилерією та комплексами С-300 по місту", - каже Селезньов.

Раніше повідомлялось про те, що президент Володимир Зеленський різко звернувся до Заходу.

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