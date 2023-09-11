У Раді заявили, що обмежать виїзд жінок за кордон: адвокатка пояснила, кого це стосуватиметься

Пояснюємо, кого з жінок не випускатимуть з України.

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, від 1 жовтня зобов’язані стати на військовий облік в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). У Верховній Раді заявили, що виїзд за кордон декому з них буде обмежений.

Хто не зможе виїжджати України, які документи можуть перевіряти в жінок на кордоні та яке покарання загрожує, якщо військовозобов’язана не стане на військовий облік, пояснила сайту ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

Чи зможуть жінки виїжджати за кордон

Інформацію про те, що жінкам, які стануть на військовий облік, обмежать виїзд за кордон поширив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський.

"Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд – тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає - тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду", – зазначив він у коментарі "РБК-Україна".

Заяву Веніславського українці жваво обговорюють у Мережі.

Як можливо реалізувати таке обмеження

Адвокатка Марина Бекало пояснила ТСН.ua, що станом на сьогодні змін до Правил перетинання державного кордону в частині обмеження військовозобов’язаних жінок у праві виїзду за кордон внесено не було.

Крім того, за її словами, для реалізації такого обмеження внесення змін до цих правил недостатньо. Адже військовослужбовці Державної прикордонної служби не мають інструменту перевірок всіх жінок, які перетинають кордон на предмет їхньої належності до військового обов’язку. Тобто в прикордонників просто немає технічної можливості перевірити цю інформацію.

“Практична реалізація обмежень можлива тільки після налагодження роботи Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та за умови доступу прикордонників до інформації, що міститься в цьому реєстрі. Інакше прикордонники ніяким чином не можуть перевірити, чи перебуває жінка на військовому обліку”, – зазначила ТСН.ua адвокатка.

Які документи можуть перевіряти в жінок на кордоні

У правилах перетинання державного кордону міститься вичерпний перелік документів, необхідний для виїзду за кордон. Документи про освіту, дипломи, до нього не включені, підкреслила адвокатка.

“Тому перевіряти у жінок наявність медичної або фармацевтичної освіти прикордонники не мають права. І на практиці навіть важко уявити реалізацію таких перевірок”, – вважає Марина Бекало.

Кого точно не випустять з України

Адвокатка пояснила ТСН.ua, що обмеження для жінок будуть діяти у разі їх призову на військову службу під час мобілізації. Тобто лише після того як жінки набудуть статус військовослужбовця.

“Встановлення обмежень для жінок в статусі військовослужбовців у виїзді за кордон в такому разі буде відповідати принципу виконання військового обов’язку на рівних засадах із чоловіками, що передбачений статтею 1 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”, – зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Пізніше Федір Веніславський уточнив РБК-Україна, що обмеження на виїзд за кордон дійсно будуть стосуватися лише тих жінок, які будуть мобілізовані.

“Щодо жінок, які будуть поставлені на військовий облік – наразі жодних обмежень у їхньому виїзді немає, і це питання не розглядається. Адже і сьогодні є жінки, які стоять на військовому обліку і жодних обмежень у виїзді за кордон для них не встановлено”, – заявив нардеп.

Наразі виїзд за кордон, згідно з постановою Кабінету міністрів, обмежений для військовозобов’язаних чоловіків та держслужбовців (без поважних причин).

Що зміниться з 1 жовтня

Військовий облік для жінок в Україні зараз є добровільним. Однак, згідно з новим порядком військового обліку, від 1 жовтня 2023 року жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, будуть зобов'язані реєструватися в ТЦК та СП. Жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік лише за власним бажанням.

Варто зазначити, що взяття на військовий облік – це не призов на службу. Втім, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Такі жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками.

Раніше ми детально пояснювали, хто має стати на облік, як це зробити і як щодо вагітних жінок.

Яке покарання загрожує жінкам, які не стануть на військовий облік

Якщо жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, не стануть на військовий облік, вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу у розмірі від 510 до 850 грн, зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Нагадаємо, в Україні перевірять всі довідки військово-лікарських комісій (ВЛК), які можуть бути пов’язані з корупцією. Адвокатка пояснила, як покарають ухилянтів і втікачів за кордон.

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