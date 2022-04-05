У районах, де були окупанти, знаходять закатованих мешканців: ситуація у Сумах та області 5 квітня

У районах, де були окупанти, знаходять закатованих мешканців: ситуація у Сумах та області 5 квітня

У північна частині Роменського району триває зачистка від ворога.

Ніч у Сумах та області минула спокійно, попри декілька повітряних тривог. Звільнені громади продовжують оговтуватися від навали окупантів.

ТСН.ua зібрав останню інформацію про ситуацію у Сумах та області за минулу добу, 4 квітня.

Ситуація у місті Суми

Ніч проти 5 квітня у місті минула спокійно. У Сумах, яке постраждало від ворожих обстрілів, продовжують відновлювати роботу АЗС, магазини, лікарні та комунальний транспорт.

4 квітня в міському пологовому будинку з'явилося на світ троє дітей: двоє дівчаток і хлопчик.

4 квітня "Укрпошта" відновила приймання посилок у Сумах. Відправка по Україні та за кордон можлива у трьох відділеннях: вул. Привокзальна, вул. Набережна р. Стрілка, вул. Івана Сірка.

Ситуація в області

Голова ОВЦА Дмитро Живицький повідомив, що в області, яку звільнено від окупантів, продовжується відновлювальні роботи.

"Подовжуємо очищати нашу землю від залишків непотрібу. Орки не забирають трупи своїх військових - до цього ми звикли ще від початку. А тепер лишають і живих. Тому я вкотре прошу мирне населення: будьте обережні на дорогах, поза межами населених пунктів громад! Також нагадуємо про заборону відвідувати ліс", - заявив очільник області.

Про ситуацію в районах:

Сумський район

Села і селища, міста, які постраждали від окупантів найбільше, отримують усе необхідне в першу чергу. Гуманітарну допомогу, будматеріали, ліки.

Конотопський район

Продовжує район оговтуватися від навали росіян. На місцях колишній стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців.

Шосткинський район

Пропрацьовуємо безпечні маршрути між громадами по області. Відновили планові операції та хірургічні втручання.

Роменський район

Північна частина - відбувається зачистка від окупантів. По самих Ромнах - місто працює у штатному режимі.

Охтирський район

Тростянець, Охтирка і Велика Писарівка - роботи по поверненню громад до життя тривають повним ходом. Проблем чимало, на усі реагуємо і працюємо.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 41-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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