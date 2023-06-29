У разі аварії на ЗАЕС пропрацьовуються шляхи евакуації для 300 тисяч людей: в деяких областях почались тренування

Навчання, пояснюють посадовці, проводять аби усунути усі можливі недоліки і вже знають, що потрібно залагодити.

У разі аварії на Запорізькій АЕС евакуюють близько 300 тисяч людей - це стосується мешканців чотирьох областей - Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької. Але, наголошують посадовці, це найгірший сценарій. Аби попередити паніку та відточити механізм евакуації, на Запоріжжі провели тренування, йдеться в ТСН.

Автобуси з евакуйованими у супроводі поліції під’їжджають до збірного пункту. Автівки перевіряють на рівень радіації, а потім обливають водою, а далі черга за дозиметрами. “Дуже страшно, не дай Бог. Втім, впевнені, що такі навчання лише на користь”, - переконані люди.

Деяких пасажирів вклали на ноші - як зробили б із найтяжчими потерпілими. «Є у нас конвеєр для неходячих, є дві лінії для ходячих, чоловіків і жінок, де ми можемо їх помити надати одяг і відправити до медиків», - розповідає начальники відділення спеціальної та санітарної обробки ДСНС Артем Будаков.

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Медичні палатки розгорнули на пункті евакуації і в одній з лікарень, де готові прийняти до 700 шпиталізованих. “Ми первинна, отже всі, хто до нас буде доставлений, або санітарним транспортом, або власним, всі самозвернення, якщо вимагають обробки - всім надаватиметься допомога”, - каже в.о. обов’язки медичного директора Олег Великий.

Посадовці підрахувли - для евакуації людей з чотирьох регіонів знадобиться 20 потягів. Крім того мешканців у разі небезпеки вивозитимуть автобусами та автівками. “Близько 22 600 особистого транспорту і плюс люди, які беруть ще із собою людей, плюс п’ять потягів залізничного і п’ять електропотягів”, - каже голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Планується три таких пункти, крім того 23 збірних пункти, куди приїжджають мешканці з забрудненої зони”, - додає т.в.о. керівника ГУ ДСНС в Запорізькій області Владислав Гусинський.

Влада попередила МАГАТЕ, що отримати повну картинку того, що відбувається на окупованих територіях неможливо. Проте, наголошують посадовці, наразі причин для паніки немає. “Там із 6 блоків в холодному резерві і один блок в гарячому резерві. Ситуація не може призвести до глобальних наслідків, оскільки, так звані, твели не в активному стані”, - каже перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко.

Втім, у разі найгіршого сценарію - тимчасово покинути свої домівки доведеться близько 300 000 людей. Саме для такої кількості пропрацьовують шляхи евакуації.

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