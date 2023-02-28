"У РФ борг перед Китаєм у мільйон квадратних кілометрів": політолог назвав наслідки втручання КНР у війну в Україні

Протягом року повномасштабної війни Росії в Україні Китай дотримувався позиції нейтралітету. Останні новини призводять до полеміки, чи не зміниться ця позиція "піднебесної" на користь Росії.

У річницю повномасштабного вторгнення РФ до України, 24 лютого, Китай оприлюднив свою позицію щодо завершення війни, вкотре назвавши війну "українською кризою". Загалом план містить 12 пунктів, серед яких відмова від менталітету "холодної війни", припинення військових дій, відновлення мирних переговорів та припинення односторонніх санкцій.

Про сигнали, які посилає цей документ офіційному Києву, Москві та Західним партнерам України розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua політолог Микола Давидюк.

"Росія відчула, як Україна динамічно і швидко просувається в питанні отримання зброї, "Леопардів" та "Абрамсів", що одразу переросло в отримання F-16. Це призвело до того, що Росія побігла в Пекін і на колінах випрошувала додаткової підтримки. Бо Україна посилилася за рахунок Заходу шаленими темпами. Тому росіяни відчули, що вони цю війну програють не тільки політично та дипломатично, але й дуже швидко на полі бою, втративши всі окуповані території з 2014 року", - розповів Давидюк.

Також читайте Буданов відповів, чи може Китай надавати зброю Росії

Експерт зазначив, що Китай поки що "грає і балансує", але не вступає у цю війну, адже це буде не вигідно для самої КНР.

"Якщо він вступить у війну, це принесе одні програші: якщо Росія виграє, вона стає сильною; якщо Китай програє, йому не потрібна сильна Росія під боком. Якщо Китай входить у війну, неважливо хто виграє, тому що Європа і Сполучені Штати одразу вводять ембарго і торгові санкції", - сказав експерт.

За його словами, в такому разі Китай "не витягуватиме зовнішні ринки", а на внутрішні у нього "занадто багато товарів і занадто бідне населення".

"Якщо Китай піде "підігрувати" російській війні, то лідерства йому не бачити. У Китая зараз немає позитивної картки, щоб він прийшов і виграв усе. Після китайського Нового року він почав міняти стратегію і від пасивного спостерігача перетворюється у дипломатичного учасника. Ці 12 пунктів, які вони представили, можуть бути цікаві комусь у Global South, комусь в Азії, дуже цікаві Москві. Це не отримало підтримки серед країн ООН, але вони, як мінімум, зацементували альтернативну думку", - зауважив експерт.

Давидюк додав, що для України план Китаю поки не приніс нічого катастрофічного, однак але не можна допустити, щоб Китай прийшов на територію України разом з російськими військами для протистояння Заходу.

"Якщо Захід з Китаєм вестимуть боротьбу між собою на нашій території, для нас це максимально негативний сценарій. Нам треба захистити себе геополітично. Дуже важливо говорити, що харчова безпека, яку реалізовує Україна, надзвичайно важлива, адже ми єдина країна, яка може постачати харчі в Африку. Росія заморозила продажі зерна, Індія та Китай теж. Тому для нас важливо відбити Китай від України", - наголосив експерт.

Політолог припустив, що в разі, якщо Китай дасть Росії не зброю, а, наприклад, солдатів, то дуже важливо, щоб вони увійшли на територію Росії, "але за межі її територій не вийшли".

"Китайська армія нізвідки не виходить, вона просто цю територію асимілює і робить китайською. А те, що у росіян борг перед китайцями у мінімум мільйон квадратних кілометрів, ми знаємо з історії. Китай це не пробачив і хоче повернути свої території", - натякнув Давидюк.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський також вважає, що Китай грає на знесилення Росії і насправді не прагне перемоги РФ у війні, а передавання їй зброї лише ще більше розхитає і так нестабільну сьогодні економіку Китаю.

Читайте також: