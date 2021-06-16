У РФ поширюється агресивний штам коронавірусу: чи є загроза для України

Нова хвиля коронавірусу може прийти зі Сходу - так вважають фахівці Національної Академії наук.
У Росії поширюється новий штам коронавірусу - Дельта. Він більш агресивний та розповсюджується в півтора рази швидше, ніж попередні.
Коли можливий спалах захворювання - у матеріалі ТСН.19:30.
Черги зі "швидких", переповнені лікарні. У Росії стрімко зростає кількість хворих на коронавірус, найскладніша ситуація у Санкт-Петербурзі та Москві. Там кількість випадків за останній тиждень збільшилася вдвічі. Кількість важкохворих зросла на 70%.
Цей стрибок, зокрема, повязують з поширенням у Росії найзаразнішого штаму коронавірусу індійського походження - "Дельта". Через географічну близькість, українські аналітики не виключають можливість розповсюдження цього штаму і у нас. Нова хвиля епідемії може початись зі Сходу країни.
Новий штам відрізняється тим, що він у півтора рази заразніший і в півтора-два рази більше небезпечний з точки зору ймовірності потрапити до лікарню і до реанімації.
Цей штам вірусу виявили вже у понад 70-ти країнах світу, проте на мапі поширення окрім Росії загрозливо червоні також Португалія та Британія. В останній час вірус вкладає на лікарняні ліжка здебільшого молоде, невакциноване населення. Саме повільні темпи вакцинації можуть стати загрозою.
У Центрі громадського здоров'я України щотижня проводять дослідження штамів вірусу, що циркулюють в Україні. Кажуть, нині переважає так званий Альфа-варіант, британського походження. Нового штаму" Дельта" в Україні не зареєстровано.
Науковці закликають збільшити кількість тестувань та посилено контролювати перетин кордону з Росією. Спрогнозувати, коли саме прийде нова хвиля коронавірусу - аналітики не беруться. Але якщо Дельта дійде - то вже за кілька тижнів кількість хворих повернеться до пікових показників весни. А це до 20 тис. випадків за добу.
Нагадаємо, українцям дозволили зняти маски у транспорті і людних місцях. На масових заходах маски не потрібні, якщо у всіх присутніх є нещодавні негативні результати тесту на COVID-19 або підтвердження повного курсу вакцинації.