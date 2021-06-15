У річці Тетерів рибалка виявив тіло 29-річного чоловіка з сильними забоями

Поліція припускає, що після злочину тіло чоловіка до річки віднесли.

У Житомирській області шукають вбивцю чоловіка, тіло якого знайшов рибалка на березі річки Тетерів.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Чоловік після знахідки викликав поліцію і ті швидко встановили особу загиблого. Ним виявився 29-річний чоловік із сусіднього села. Правоохоронці упевнені, що то не нещасний випадок, адже на тілі загиблого багато саден та поранень, начебто його били. Найймовірніше, кажуть копи, після злочину тіло чоловіка до річки віднесли.

«Вранці знайшли чоловіка 29 років, якоби чи побитий, чи можливо збив трактор чи машина, бо дуже багато пошкоджень», - каже мешканець с.Ліщин Анатолій Горностай.

Новини України: у Житомирській області рибалка на березі річки знайшов тіло чоловіка

Нині намагаються відстежити, де і з ким був той напередодні. Місцеві жителі вже розповіли, що увечері бачили чоловіка неподалік магазину. Версій злочину в поліції поки не коментують.

Нагадаємо, що нещодавно у Миколаєві чоловік витяг із річки тіло в простирадлі з купою каменюк. Поліція швидко встановила особу загиблого. 64-річного чоловіка понад тиждень розшукували як безвісти зниклого.

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