У Римі протестувальники вимагали вакцинацію для кожного в світі, а в США – обурювались обов’язковому щепленню

У Римі протестувальники вимагали вакцинацію для кожного в світі, а в США – обурювались обов’язковому щепленню

Обов'язкове щеплення у США називають наступом на власні свободи.

Вимагати всесвітньої вакцинації у лідерів найбагатших країн планети - зібралися активісти одразу кількох правозахисних організацій в Римі напередодні саміту Великої двадцятки.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

В білих масках і халатах вони стояли біля труни з написом "5 мільйонів смертей" і жбурляли в повітря фальшиві гроші. Флешмбом намагалися привернути увагу до того, що заможніші країни монополізцють вакцини і щепили вже 70-80 відсотків населення, тоді як в бідних - вакцинованих менше двох відсотків.

«Якщо ми хочемо, аби всі були в безпеці - кожного треба вакцинувати. Це найбільший урок пандемії. Тому світові лідери повинні докладати конкретних зусиль, аби це сталося», - заявляють активісти.

Новини світу: у Римі активісти в білих масках і халатах вимагали всесвітньої вакцинації

А у болгарській столиці навпаки вимагають не посилювати обмеження для невакцинованих. Тисячі мітингарів - серед них переважно працівники ресторанної індустрії організували хід центром Софії й блокували дороги.

Так звані "зелені" документи переконують, доведуть їх до банкротства, бо відтоді як їх запровадили у закладах харчування поменшало відвідувачів майже на 80 відсотків.

Влада пояснює запровадження "ковід"-документів високим рівнем захворюваності. Він, до речі, найвищий серед країн ЄС.

А в найбільшому місті Сполучених Штатів Нью-Йорку протестували проти обов'язкової вакцинації. Мер міста минулого тижня встановив крайній термін для вакцинування працівників - до 5 вечора сьогоднішнього дня. Інакше людей відправлятимуть додому без зарплатні. Акцію організували навпроти мерії міста.

А обов'язкове щеплення називають наступом на власні свободи.

Новини світу: у столиці Болгарії тисячі людей протестували проти COVID-сертифікатів

Нагадаємо, що кількість нових заражень коронавірусом в Україні продовжує оновлювати рекорди. За добу діагноз підтвердили у 26 870 людей. Це найвища цифра від початку пандемії. Майже 5 із половиною тисяч хворих довелося ушпиталити. 648 недужих померли.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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