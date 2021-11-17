У Рівненькій області подружжя збило одразу дві зустрічні машини поблизу переходу

Водії запевняють, що не бачили пару

Одразу два збитих пішохода на Рівненщині. Там легковики, що рухались назустріч один одному, врізались у чоловіка і жінку, що переходили дорогу. Від отриманих травм люди загинули на місці.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Сталось це у селі Тихе на трасі Городище- Рівне-Старокостянтинів: подружжя перетинало дорогу біля нерегульованого пішохідного переходу. Там якраз зустрічними смугами їхали легковики, водії не пригальмували, від удару подружжя загинуло на місці.

«Слідчий встановив, що чоловік із жінкою переходили проїзну частину біля нерегульованого пішохідного переходу. В цей момент водій «Рено» здійснив наїзд на жінку. Також в цей час їхав зустрічний автомобіль «Шевроле», який наїхав на жінку. Після чого здійснив наїзд на чоловіка», - зазначає речниця місцевої поліції Юлія Мозоль.

Поліції водії пояснили, побачили людей запізно і вже не встигли об’їхати. Попередньо відомо, за кермом обидва були тверезі. Слідчі відкрили провадження. Кермувальникам загрожує 10 років за ґратами.

Новини Рівненської області: два легковики збили на смерть чоловіка і жінку, які переходили дорогу

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