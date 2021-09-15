У Рівненській області інженер сконструював із фанери велоелектромобіль

Дивотехніка розганяється до 40 кілометрів на годину.

Із фанери обладнаний сонячними панелями. Триколісний, але з електродвигуном на 2 кінські сили. Має педалі, а ще камеру заднього вигляду. Таку автівку сконструював житель Вараша на Рівненщині. Тепер катається містом і дивує своїм винаходом місцевих і поліцію.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Велоелектроавтомобіль яскравий та з вигляду чудернацький. Зроблений з фанери, має електродвигун на півтора кіловати з функцією зарядки від сонячних панелей. В салоні ще пасажирське місце, мінібагажник. «Задній хід, повороти, освітлення салону, два вольтметри, камера заднього вигляду», – розповідає власник Андрій.

Дивомобіль сконструював Андрій Буткевич - інженер цеху радіаційної безпеки на атомній станції. Допомагали товариші і навіть дружина. Робив Андрій свій веломобіль у гаражі, у вільний час. «Це чудовий, дуже економний транспортний засіб», - каже винахідник.

Чудернацька техніка одразу привертає увагу людей на вулицях Рівного. Кидається в очі веломобіль і копам. З поліцейської машини вони електрокар проводжають поглядами, але, каже Андрій, ще жодного разу не зупиняли. Якщо зупинять – знає, що відповісти.

«Це не механічний транспортний засіб, який обладнаний двигуном півтора кіловата і на який непотрібно реєстрації», – запевняє Андрій.

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Розганяється майже до сорока. Щоб рушити треба допомогти педалями, а далі справа техніки. На повній зарядці веломобіль може їхати зо 10 кілометрів. Все залежить чи є пасажир і вантаж. «Це демоверсія, вона їде не багато, на риночок, туди-назад, містом «матнуться»», – пояснює винахідник.

Скільки веломобіль може коштувати у серійному виробництві, Андрій не каже. Все залежить від комплектації та потужності. Але цей – перший – продавати не збирається за будь-яку ціну.

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