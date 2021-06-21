У Рівненській області чоловік загинув під вагою коня, коли обоє провалились у нору бобрів

Без батька залишилися 9 дітей.

Трагедія сталася на Рівненщині в селі Сварині - кінь упав на чоловіка, провалившись у яму, яку підрили бобри і селянин загинув. 43-річний Віктор вів тварину з пасовиська і раптом пішов під землю. А зверху на нього впала кобила вагою в понад пів тонни. Без батька залишилися 9 дітей.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

Пані Марія намагається триматися з усіх сил, бо треба на ноги самій тепер підіймати дев’ятьох дітей. Жінка овдовіла напередодні. Ніхто навіть і подумати не міг, що таке може трапитися: її чоловік 43-річний Віктор загинув під конем, якого вів із пасовиська. Як раптом з-під ніг просто пішла земля. Чоловік впав у яму, а зверху на нього кінь. Провалився чоловік із конем, виявилося, бо тут підкопали ґрунт бобри.

Тяжко все згадувати Миколі. Він шваґро загиблого. «Діти вже бігли та й казали, що тата кінь придушив», - розповідає чоловік.

Він побіг з іншими селянами рятувати Віктора. «Кінь рвався. Кінь на ньому сидів, можна сказать», - додає чоловік.

Люди взялися розкопувати яму. Дістали спершу коня. До приїзду швидкої намагалися врятувати життя чоловіку, та не вдалося. На момент приїзду медики виявили потерпілого без ознак життя. Діагностували біологічну смерть.

Новини України: у Рівненській області кінь впав на чоловіка

Віктор мав 9 дітей і працював охоронцем у в’язниці, коли вихідний – порався по господарству. Та всіх дивує те, чому коня забирав саме цією стежкою, бо завжди водив іншою дорогою. Тепер селяни й самі не ходять та іншим радять оминати стежки попід річкою десятою дорогою. «Близько біля річки ходити небезпечно зовсім, бо не знаєш, в якому місці той бобер наробив своїх норей», - кажуть місцеві.

Тепер на пасовисько кобилу Зою водять сини Віктора. У сім’ї кажуть, вона не винна, що сталася трагедія. Та до того спокійна тварина, нині лякається будь-чого.

Родичі ж Марії та Віктора обіцяють згорьовану сім’ю не покидати, а по змозі підтримувати. Наймолодшій осиротілій донечці Варварі лишень два рочки.

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