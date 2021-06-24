У Рівненській області фіксують температурні рекорди: страждають люди і природа

У Рівненській області фіксують температурні рекорди: страждають люди і природа

Через небувалу спеку на Рівненщині нині оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

У Рівному найвищий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники радять людям не гуляти хвойними лісами. І сьогодні рівняни готуються встановити температурний рекорд, у повітрі очікують плюс тридцять шість.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Рівненщина уже кілька днів поспіль б’є температурні рекорди. А сьогодні очікують найвищу температуру за останні 75 років.

«От і настав уже сезон, коли вже люди будуть бідкаються, коли вже закінчиться літо. Ми б’ємо температурні рекорди. Це означає, що в нас по прогнозам будуть максимальні температури 35-36 градусів за позначкою плюс», - повідомляє керівник рівненського Гідрометеоцентру Богдан Масовець.

Та може буде і ще вище. Вода зараз найкраща ідея, але не з льодом, кажуть медики і радять не зловживати гарячими променями, аби не отримати теплового удару. І знову ж дотримуватися питного режиму. Є навіть спеціальна формула. Треба пити таку кількість води, яка дорівнює 4% від маси вашого тіла.

«Звичайна питна вода, в жодному випадку це не має бути вода з цукром чи газовані напої, або напої, які містять в собі кофеїн. Алкоголь категорично протипоказаний, заборонений, навіть людям, хто багато палить, то в таку спеку треба зменшувати кількість викурених цигарок», - радить завідувачка відділення терапії Рівненської лікарні Зінаїда Варварук.

В такій спеці не довго, щоб стало зле. Напередодні пасажир в тролейбусі знепритомнів. Прийти до тями йому допомагали кондуктор і водій, а згодом медики швидкої.

Погода в Україні: у Києві водій трамвая зомлів через спеку, а в Рівному - рекордні плюс 36

Погано не тільки людям, а і усьому живому. Через небувалу спеку на Рівненщині нині оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. Відтак заборонено ходити у хвойні ліси, а ще розводити багаття. Тож нині хай палає лише гарний настрій.

Нагадаємо, що у Києві під час руху трамвая зомлів водій. Свідки кажуть, що температура в його кабіні була плюс сорок сім. Допомогу водієві надала колега із зустрічного вагону, вона відпоїла його водою. Світлини інциденту потрапили в Мережу.

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