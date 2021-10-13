У Рівненській області оголошено перший рівень небезпеки через густий туман

Водіїв за можливості просять утриматись від поїздок.

Густий туман накрив Рівненщину - в області оголошено перший рівень небезпеки. Водіїв просять бути обережними і без потреби не сідати за кермо, але без ДТП таки не обійшлося.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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Зранку у місті все навкруги було білим-білим, за кілька кроків нічого не видно. На зараз дещо розвиднілося. Туманом щільно накрило не лише Рівне, а й область. Рятувальники через це оголосили перший рівень небезпеки – жовтий.

Водіїв за можливості просять утриматись від поїздок. А якщо і виїхали, не поспішати і обов’язково умикати фари. Окремо поліція звернулась і до пішоходів: переходячи дорогу навіть на зеленому сигналі світлофора просять переконатися, що машини зупинилися і лише потім ступати на перехід.

Та вже є повідомлення про першу аварію у Рівному. Через туман водій з’їхав з дороги і врізався у кільце. Ніхто не постраждав.

Новини України: Рівненську область накрив густий туман – у регіоні оголошено перший рівень небезпеки

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