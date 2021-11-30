У Рівненській області понад місяць розшукують зниклу жінку в лісі

53-річна жінка ще на початку листопада пішла по горобину і не повернулася.
Масштабна пошукова спецоперація сьогодні cтартує на Рівненщині. Поліцейські, рятувальники, лісники, кінологи метр за метром прочісуватимуть ліс.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 30 листопада.
Шукатимуть зниклу Олену Боровик із села Воронки. 53-річна жінка ще на початку листопада пішла по горобину і не повернулася. Родичі одразу повідомили в поліцію і разом з односельчанами кинулися на пошуки.
Обійшли десятки кілометрів, але все марно. Що могло трапитися з жінкою – рідні не знають, тому до поліції звернулися знову, аби відновити пошуки.
Кажуть, жінка добре знала ліс, туди ходила майже щодня.
Нагадаємо, під Києвом зник 17-річний хлопець. Нікіта Буханцов на зв'язок з рідними не виходить від 15 листопада.
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